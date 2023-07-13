Депутат от ОПЗЖ Плачкова написала заявление на сложение мандата: что о ней известно

Народный депутат от запрещенной в Украине партии ОПЗЖ Татьяна Плачкова написала заявление на сложение депутатского мандата. Соответствующий проект постановления появился на сайте парламента.

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В заявлении Плачкова сообщает, что решила сложить депутатские полномочия, "ввиду семейных обстоятельств".

С 2019 года по март 2022-го Плачкова входила в делегацию украинских народных депутатов от ОПЗЖ и во главе с бывшим лидером партии Виктором Медведчуком встречалась с депутатами нелегитимной Госдумы РФ в Москве, утверждает движение Честно.

Плачкова была в перечне нардепов УП, выехавших из Украины за несколько дней до начала полномасштабной агрессии РФ.

Кроме того, она была среди депутатов-подписантов заявления в Конституционный суд, на основании которого он упразднил уголовную ответственность за декларирование недостоверной информации.

Депутат от Голоса Ярослав Железняк отметил, что фактическое количество депутатов в итоге сократится до рекордно низкого за всю историю – 404. При том, что конституционный состав Рады составляет 450 парламентариев.

20 марта 2022 года из-за российского вторжения СНБО приостановил деятельность пророссийских партий, в частности ОПЗЖ.

В сентябре того же года ОПЗЖ окончательно запретили суд.

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