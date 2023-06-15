UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Новости компаний
Украинская фактология
Мир азарта
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
Мир азарта
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Экс-нардеп от ОПЗЖ Королевская объявлена в розыск

Цей матеріал також доступний українською
15.06.2023, 14:14
Экс-нардеп от ОПЗЖ Королевская объявлена в розыск - Фото
Наталья Королевская (Фото: LIGA.net)

Национальное антикоррупционное бюро объявило в розыск бывшую народную депутатку от запрещенной в Украине партии ОПЗЖ Наталью Королевскую. Об этом сообщили в Министерстве внутренних дел.

Королевскую подозревают в недостоверном декларировании, за что ей грозит до двух лет тюрьмы в случае доказательства вины.

Украинская правда сообщала, что Королевская со своим мужем Юрием Солодом выехала в ОАЭ в начале февраля 2022 года.

Дата ее исчезновения, по версии МВД, – 22 февраля 2023 года.

Скріншот

17 февраля 2023 года НАБУ и САП Королевской заочно сообщили о подозрении.

По данным следствия, в 2020 году экс-нардеп не задекларировала два участка в Обуховском районе Киевской области общей площадью 0,8 га и стоимостью свыше 2,5 млн грн, а также дом и участок в Московской области России на сумму почти 1,8 млн грн.

24 февраля Верховная Рада лишила ее мандата.

Читайте также: У Королевской нашли дом возле Москвы. Она не декларировала его 16 лет – Схемы

Милана Головань
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
розыскнаталья королевскаяОПЗЖ
Еще по теме

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 