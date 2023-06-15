Экс-нардеп от ОПЗЖ Королевская объявлена в розыск

Национальное антикоррупционное бюро объявило в розыск бывшую народную депутатку от запрещенной в Украине партии ОПЗЖ Наталью Королевскую. Об этом сообщили в Министерстве внутренних дел.

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Королевскую подозревают в недостоверном декларировании, за что ей грозит до двух лет тюрьмы в случае доказательства вины.

Украинская правда сообщала, что Королевская со своим мужем Юрием Солодом выехала в ОАЭ в начале февраля 2022 года.

Дата ее исчезновения, по версии МВД, – 22 февраля 2023 года.

17 февраля 2023 года НАБУ и САП Королевской заочно сообщили о подозрении.

По данным следствия, в 2020 году экс-нардеп не задекларировала два участка в Обуховском районе Киевской области общей площадью 0,8 га и стоимостью свыше 2,5 млн грн, а также дом и участок в Московской области России на сумму почти 1,8 млн грн.

24 февраля Верховная Рада лишила ее мандата.

20 марта 2022 года из-за российского вторжения СНБО приостановил деятельность пророссийских партий, в частности ОПЗЖ.

В сентябре того же года ОПЗЖ окончательно запретили судом.

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