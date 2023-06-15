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Екснардепку від ОПЗЖ Королевську оголошено у розшук

Этот материал также доступен на русском
15.06.2023, 14:14
Екснардепку від ОПЗЖ Королевську оголошено у розшук - Фото
Наталія Королевська (Фото: LIGA.net)

Національне антикорупційне бюро оголосило у розшук колишню народну депутатку від забороненої в Україні партії ОПЗЖ Наталію Королевську. Про це повідомили у Міністерстві внутрішніх справ.

Королевську підозрюють у недостовірному декларуванні, за що їй загрожує до двох років тюрми у разі доведення провини.

Українська правда повідомляла, що Королевська зі своїм чоловіком Юрієм Солодом виїхала до ОАЕ на початку лютого 2022 року.

Дата її зникнення, за версією МВС, – 22 лютого 2023 року.

Скріншот

17 лютого 2023 року НАБУ та САП Королевській заочно повідомили про підозру.

За даними слідства, у 2020 році екснардепка не задекларувала дві ділянки в Обухівському районі Київської області загальною площею 0,8 га і вартістю понад 2,5 млн грн, а також будинок та ділянку в Московській області Росії на суму майже 1,8 млн грн.

24 лютого Верховна Рада позбавила її мандата.

Читайте також: У Королевської знайшли будинок біля Москви. Вона не декларувала його 16 років – Схеми

Мілана Головань
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опзжрозшукНаталія Королевська
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