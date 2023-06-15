Екснардепку від ОПЗЖ Королевську оголошено у розшук

Національне антикорупційне бюро оголосило у розшук колишню народну депутатку від забороненої в Україні партії ОПЗЖ Наталію Королевську. Про це повідомили у Міністерстві внутрішніх справ.

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Королевську підозрюють у недостовірному декларуванні, за що їй загрожує до двох років тюрми у разі доведення провини.

Українська правда повідомляла, що Королевська зі своїм чоловіком Юрієм Солодом виїхала до ОАЕ на початку лютого 2022 року.

Дата її зникнення, за версією МВС, – 22 лютого 2023 року.

17 лютого 2023 року НАБУ та САП Королевській заочно повідомили про підозру.

За даними слідства, у 2020 році екснардепка не задекларувала дві ділянки в Обухівському районі Київської області загальною площею 0,8 га і вартістю понад 2,5 млн грн, а також будинок та ділянку в Московській області Росії на суму майже 1,8 млн грн.

24 лютого Верховна Рада позбавила її мандата.

20 березня 2022 року через російське вторгнення РНБО призупинила діяльність проросійських партій, зокрема ОПЗЖ.

У вересні того ж року ОПЗЖ остаточно заборонили через суд.

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