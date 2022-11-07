У Королевской нашли дом возле Москвы. Она не декларировала его 16 лет – Схемы
Депутат Верховной Рады Наталья Королевская с 2006 года имеет недвижимость возле Москвы, но за 16 лет пребывания в парламенте ни разу ее не задекларировала. Об этом говорится в расследовании программы "Схемы".
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На подмосковный дом Королевской журналисты вышли, пытаясь узнать, куда она делась после начала российского вторжения.
Поиски они начали с России, так как Королевская попала в Верховную Раду как представительница пророссийской партии ОПЗЖ и имеет близких родственников в России.
Так выяснилось, что у депутата Королевской с сентября 2005 года есть недвижимость в селе Круглино Дмитровского района Московской области.
Ее дом расположен в садовом обществе Астрецовский – курортной зоне рядом с горнолыжным курортом Яхрома Парк.
С тех пор она как народный депутат подала не одну электронную декларацию, но российской недвижимости нет ни в одной из них, говорится в расследовании.
Самой Королевской, по данным Схем, в России нет – она в Германии якобы на лечении.
- 20 марта из-за российского вторжения СНБО приостановил деятельность пророссийских партий, в том числе ОПЗЖ.
- В мае фракция ОПЗЖ перестала существовать в Раде, а вместо нее создали две депутатские группы: Платформа за жизнь и мир во главе с Юрием Бойко и Восстановление Украины во главе с Игорем Абрамовичем.
- В сентябре ОПЗЖ окончательно запретили суд.
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