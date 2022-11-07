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У Королевской нашли дом возле Москвы. Она не декларировала его 16 лет – Схемы

Цей матеріал також доступний українською
07.11.2022, 19:34
У Королевской нашли дом возле Москвы. Она не декларировала его 16 лет – Схемы - Фото
Фото: ОПЗЖ

Депутат Верховной Рады Наталья Королевская с 2006 года имеет недвижимость возле Москвы, но за 16 лет пребывания в парламенте ни разу ее не задекларировала. Об этом говорится в расследовании программы "Схемы".

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На подмосковный дом Королевской журналисты вышли, пытаясь узнать, куда она делась после начала российского вторжения.

Поиски они начали с России, так как Королевская попала в Верховную Раду как представительница пророссийской партии ОПЗЖ и имеет близких родственников в России.

Так выяснилось, что у депутата Королевской с сентября 2005 года есть недвижимость в селе Круглино Дмитровского района Московской области.

У Королевской нашли дом возле Москвы. Она не декларировала его 16 лет – Схемы

Ее дом расположен в садовом обществе Астрецовский – курортной зоне рядом с горнолыжным курортом Яхрома Парк.

У Королевской нашли дом возле Москвы. Она не декларировала его 16 лет – Схемы

С тех пор она как народный депутат подала не одну электронную декларацию, но российской недвижимости нет ни в одной из них, говорится в расследовании.

Самой Королевской, по данным Схем, в России нет – она в Германии якобы на лечении.

Андрій Водяний
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верховная рада Россия наталья королевская ОПЗЖ
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