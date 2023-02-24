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Рада лишила мандатов еще трех нардепов от ОПЗЖ – Королевскую, Солода и Волошина

Цей матеріал також доступний українською
24.02.2023, 13:18
Рада лишила мандатов еще трех нардепов от ОПЗЖ – Королевскую, Солода и Волошина - Фото
Наталья Королевская (Фото: пресс-служба ОПЗЖ)

Верховная Рада проголосовала за лишение мандатов нардепов от запрещенной партии ОПЗЖ - Натальи Королевской, Юрия Солода и Олега Волошина. Об этом сообщил нардеп Ярослав Железняк.

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325 парламентариев проголосовали за досрочное прекращение полномочий нардепа Солода, 332 – Королевской, 330 – Волошина.

Все трое нардепов сами написали заявления о сложении депутатских полномочий.

Теперь в Раде остается 405 нардепов.

Оксана Житнюк
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