Рада лишила мандатов еще трех нардепов от ОПЗЖ – Королевскую, Солода и Волошина
24.02.2023, 13:18
Наталья Королевская (Фото: пресс-служба ОПЗЖ)
Верховная Рада проголосовала за лишение мандатов нардепов от запрещенной партии ОПЗЖ - Натальи Королевской, Юрия Солода и Олега Волошина. Об этом сообщил нардеп Ярослав Железняк.
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325 парламентариев проголосовали за досрочное прекращение полномочий нардепа Солода, 332 – Королевской, 330 – Волошина.
Все трое нардепов сами написали заявления о сложении депутатских полномочий.
Теперь в Раде остается 405 нардепов.
- По данным УП, Королевская с Солодом уехали в Дубай.
- 13 января Верховная Рада проголосовала за лишение мандатов Виктора Медведчука, Тараса Козака, Рената Кузьмина и Андрея Деркача, которым президент Владимир Зеленский прекратил гражданство. Такое же голосование прошло в отношении Андрея Аксенова, который сам написал заявление о досрочном сложении мандата.
- Вчера Рада поддержала прекращение полномочий нардепа Трухина.
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