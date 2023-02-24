Рада лишила мандатов еще трех нардепов от ОПЗЖ – Королевскую, Солода и Волошина

Верховная Рада проголосовала за лишение мандатов нардепов от запрещенной партии ОПЗЖ - Натальи Королевской, Юрия Солода и Олега Волошина. Об этом сообщил нардеп Ярослав Железняк.

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325 парламентариев проголосовали за досрочное прекращение полномочий нардепа Солода, 332 – Королевской, 330 – Волошина.

Все трое нардепов сами написали заявления о сложении депутатских полномочий.

Теперь в Раде остается 405 нардепов.

По данным УП, Королевская с Солодом уехали в Дубай.

13 января Верховная Рада проголосовала за лишение мандатов Виктора Медведчука, Тараса Козака, Рената Кузьмина и Андрея Деркача, которым президент Владимир Зеленский прекратил гражданство. Такое же голосование прошло в отношении Андрея Аксенова, который сам написал заявление о досрочном сложении мандата.

Вчера Рада поддержала прекращение полномочий нардепа Трухина.

Оксана Житнюк

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