Депутатка від ОПЗЖ Плачкова написала заяву на складання мандату: що про неї відомо

Народна депутатка від забороненої в Україні партії ОПЗЖ Тетяна Плачкова написала заяву на складання депутатського мандату. Відповідний проєкт постанови з'явився на сайті парламенту.

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У заяві Плачкова повідомляє, що вирішила скласти депутатські повноваження, "зважаючи на сімейні обставини".

З 2019 року до березня 2022-го Плачкова входила до складу делегації українських народних депутатів від ОПЗЖ та на чолі з колишнім лідером партії Віктором Медведчуком зустрічалася із депутатами нелегітимної Держдуми РФ у Москві, стверджує рух Чесно.

Плачкова була у переліку УП тих нардепів, хто виїхав з України за кілька днів до початку повномасштабної агресії РФ.

Крім того, вона була серед депутатів-підписантів подання до Конституційного суду, на підставі якого він скасував кримінальну відповідальність за декларування неправдивої інформації.

Депутат від Голосу Ярослав Железняк зауважив, що фактична кількість депутатів у підсумку скоротиться до рекордно низького за всю історію – 404. Водночас конституційний склад Ради становить 450 парламентарів.

20 березня 2022 року через російське вторгнення РНБО призупинила діяльність проросійських партій, зокрема ОПЗЖ.

У вересні того ж року ОПЗЖ остаточно заборонили через суд.

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