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Депутатка від ОПЗЖ Плачкова написала заяву на складання мандату: що про неї відомо

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13.07.2023, 13:40
Депутатка від ОПЗЖ Плачкова написала заяву на складання мандату: що про неї відомо - Фото
Тетяна Плачкова (Фото: Facebook)

Народна депутатка від забороненої в Україні партії ОПЗЖ Тетяна Плачкова написала заяву на складання депутатського мандату. Відповідний проєкт постанови з'явився на сайті парламенту.

У заяві Плачкова повідомляє, що вирішила скласти депутатські повноваження, "зважаючи на сімейні обставини".

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З 2019 року до березня 2022-го Плачкова входила до складу делегації українських народних депутатів від ОПЗЖ та на чолі з колишнім лідером партії Віктором Медведчуком зустрічалася із депутатами нелегітимної Держдуми РФ у Москві, стверджує рух Чесно.

Плачкова була у переліку УП тих нардепів, хто виїхав з України за кілька днів до початку повномасштабної агресії РФ. 

Крім того, вона була серед депутатів-підписантів подання до Конституційного суду, на підставі якого він скасував кримінальну відповідальність за декларування неправдивої інформації.

Депутат від Голосу Ярослав Железняк зауважив, що фактична кількість депутатів у підсумку скоротиться до рекордно низького за всю історію – 404. Водночас конституційний склад Ради становить 450 парламентарів.

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Мілана Головань
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