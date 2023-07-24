Нардепу від ОПЗЖ Пономарьову повідомили про підозру у держзраді – фото
Нардепу від забороненої в Україні партії ОПЗЖ повідомили про підозру у державній зраді. Правоохоронці стверджують, що на початку повномасштабної війни він перейшов на бік окупантів.
СБУ не називає прізвища нардепа, але співрозмовник у правоохоронних органах повідомив LIGA.net, що йдеться про Олександра Пономарьова.
Для того аби зберегти власні статки та підприємства на території тимчасово окупованого Бердянська, з першого дня повномасштабного вторгнення РФ він почав співпрацювати з загарбниками, стверджують правоохоронці.
За даними СБУ та ДБР, афільовані з Пономарьовим підприємства на окупованій території постачали паливно-мастильні матеріали для військової техніки РФ і надавали техніку для облаштування ворожих фортифікаційних споруд.
Крім того, місцеві ЗМІ, нібито підконтрольні Пономарьову, транслюють проросійські наративи та пропаганду, вводячи в оману жителів Бердянська, додають у бюро.
Нардеп нібито мав підтримку окупантів та навіть отримував від них охорону, пишуть у ДБР. Проте "через комерційні суперечки з окупантами депутат вирішив повернутися до неокупованої частини України".
- 20 березня 2022 року через російське вторгнення РНБО призупинила діяльність проросійських партій, зокрема ОПЗЖ.
- У вересні того ж року ОПЗЖ остаточно заборонили через суд.
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