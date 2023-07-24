Нардепу від ОПЗЖ Пономарьову повідомили про підозру у держзраді – фото

Нардепу від забороненої в Україні партії ОПЗЖ повідомили про підозру у державній зраді. Правоохоронці стверджують, що на початку повномасштабної війни він перейшов на бік окупантів.

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СБУ не називає прізвища нардепа, але співрозмовник у правоохоронних органах повідомив LIGA.net, що йдеться про Олександра Пономарьова.

Для того аби зберегти власні статки та підприємства на території тимчасово окупованого Бердянська, з першого дня повномасштабного вторгнення РФ він почав співпрацювати з загарбниками, стверджують правоохоронці.

За даними СБУ та ДБР, афільовані з Пономарьовим підприємства на окупованій території постачали паливно-мастильні матеріали для військової техніки РФ і надавали техніку для облаштування ворожих фортифікаційних споруд.

Крім того, місцеві ЗМІ, нібито підконтрольні Пономарьову, транслюють проросійські наративи та пропаганду, вводячи в оману жителів Бердянська, додають у бюро.

Нардеп нібито мав підтримку окупантів та навіть отримував від них охорону, пишуть у ДБР. Проте "через комерційні суперечки з окупантами депутат вирішив повернутися до неокупованої частини України".

У 2021 році журналісти проєкту Радіо Свободи "Схеми" знайшли у Пономарьова російський паспорт. За їхніми даними, вперше документ громадянина Росії йому видали у 2003 році у Рибновському районі Рязанської області на підставі "обміну". Пономарьов не зміг пояснити, з якою метою тоді подав документи на отримання російського громадянства, заявивши, що "ніколи не користувався паспортом".

20 березня 2022 року через російське вторгнення РНБО призупинила діяльність проросійських партій, зокрема ОПЗЖ.

У вересні того ж року ОПЗЖ остаточно заборонили через суд.

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