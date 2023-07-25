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Нардепа от ОПЗЖ Пономарева отправили под стражу без права внесения залога

Цей матеріал також доступний українською
25.07.2023, 17:55
Нардепа от ОПЗЖ Пономарева отправили под стражу без права внесения залога - Фото
Фото: ''Ґрати''

Нардепу от запрещенной в Украине партии ОПЗЖ Александру Пономареву, подозреваемому в госизмене, была избрана мера пресечения – два месяца под стражей без права внесения залога. Об этом сообщили в Офисе генпрокурора.

24 июля Пономареву сообщили о подозрении в госизмене.

По данным СБУ, нардеп с февраля 2022 года по начало 2023 года находился на территории оккупированного Бердянска и в тогда пошел на сотрудничество с оккупантами.

По данным СБУ и ГБР, аффилированные с Пономаревым предприятия на оккупированной территории поставляли горюче-смазочные материалы для военной техники РФ и предоставляли технику для обустройства вражеских фортификационных сооружений.

В 2021 году журналисты проекта Радио Свободы "Схемы" нашли у Пономарева российский паспорт. По их данным, впервые документ гражданина России ему выдали в 2003 году в Рыбновском районе Рязанской области на основании "обмена". Пономарев не смог объяснить, с какой целью тогда подал документы на обретение российского гражданства, заявив, что "никогда не пользовался паспортом".

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Милана Головань
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александр пономаревОПЗЖстража
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