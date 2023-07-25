Нардепа от ОПЗЖ Пономарева отправили под стражу без права внесения залога
Нардепу от запрещенной в Украине партии ОПЗЖ Александру Пономареву, подозреваемому в госизмене, была избрана мера пресечения – два месяца под стражей без права внесения залога. Об этом сообщили в Офисе генпрокурора.
24 июля Пономареву сообщили о подозрении в госизмене.
По данным СБУ, нардеп с февраля 2022 года по начало 2023 года находился на территории оккупированного Бердянска и в тогда пошел на сотрудничество с оккупантами.
По данным СБУ и ГБР, аффилированные с Пономаревым предприятия на оккупированной территории поставляли горюче-смазочные материалы для военной техники РФ и предоставляли технику для обустройства вражеских фортификационных сооружений.
- 20 марта 2022 года из-за российского вторжения СНБО приостановил деятельность пророссийских партий, в частности ОПЗЖ.
- В сентябре того же года ОПЗЖ окончательно запретили через суд.
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