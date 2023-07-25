Нардепа від ОПЗЖ Пономарьова взяли під варту без права внесення застави

Нардепу від забороненої в Україні партії ОПЗЖ Олександру Пономарьову, підозрюваному у держзраді, обрали запобіжний захід – два місяці під вартою без права внесення застави. Про це повідомили в Офісі генпрокурора.

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24 липня Пономарьову повідомили про підозру у держзраді.

За даними СБУ, нардеп з лютого 2022 року до початку 2023 року перебував на території окупованого Бердянська і у цей час пішов на співпрацю з окупантами.

За даними СБУ та ДБР, афільовані з Пономарьовим підприємства на окупованій території постачали паливно-мастильні матеріали для військової техніки РФ і надавали техніку для облаштування ворожих фортифікаційних споруд.

2021 року журналісти проєкту Радіо Свободи "Схеми" знайшли у Пономарьова російський паспорт. За їхніми даними, вперше документ громадянина Росії йому видали 2003 року в Рибнівському районі Рязанської області на підставі "обміну". Пономарьов не зміг пояснити, з якою метою тоді подав документи на набуття російського громадянства, заявивши, що "ніколи не користувався паспортом".

20 березня 2022 року через російське вторгнення РНБО призупинила діяльність проросійських партій, зокрема ОПЗЖ.

У вересні того самого року ОПЗЖ остаточно заборонили через суд.

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