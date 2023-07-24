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Пленки Пономарева. Нардеп от ОПЗЖ общался с ФСБ, запустил бизнес, вернулся в Раду – Схемы видео

Цей матеріал також доступний українською
24.07.2023, 20:34
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Сегодня, 24 июля, Госбюро расследований и Служба безопасности сообщили народному депутату от запрещенной в Украине партии ОПЗЖ Александру Пономареву о подозрении в государственной измене. Журналисты программы Схемы выяснили, что именно нардеп полгода делал в оккупации.

Как отмечается, в конце февраля 2022 года Пономарев поехал навстречу российской армии и полгода прожил в оккупированном Бердянске. 

Потом уехал с оккупированной территории, вернулся в Киев и продолжил работу в Верховной Раде.

В расследовании Схемы рассказывают, что именно народный депутат полгода делал в оккупации, действительно ли его пленили, о чем договаривался с захватчиками и как бизнес парламентария Пономарева теперь работает и на Россию, и на Украину – зарабатывая и на российских заводах, и на украинском государстве.

Журналисты собрали и проанализировали многочисленные свидетельства и документы, среди которых данные о передвижении депутата, биллингах его телефона и переписке его соратников, перехваченные телефонные разговоры российских оккупантов и местных коллаборантов. А также документальные доказательства того, как и на кого работает его бизнес в Бердянске и России.

В 2021 году журналисты проекта Радио Свободы Схемы нашли у Пономарева российский паспорт. По их данным, впервые документ гражданина России ему выдали в 2003 году в Рыбновском районе Рязанской области на основании "обмена". Пономарев не смог объяснить, с какой целью тогда подал документы на получение российского гражданства, заявив, что "никогда не пользовался паспортом".

  • Ранее сегодня Пономареву сообщили о подозрении в государственной измене. По данным СБУ и ГБР, аффилированные с Пономаревым предприятия на оккупированной территории поставляли горюче-смазочные материалы для военной техники РФ и предоставляли технику для обустройства вражеских фортификационных сооружений.
Наталья Медведева
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