Сьогодні, 24 липня, Держбюро розслідувань та Служба безпеки повідомили народному депутату від забороненої в Україні партії ОПЗЖ Олександру Пономарьову про підозру у державній зраді. Журналісти програми Схеми з'ясували, що саме нардеп пів року робив в окупації.

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Як зазначається, наприкінці лютого 2022 року Пономарьов поїхав назустріч російській армії та пів року прожив в окупованому Бердянську.

Потім поїхав з окупованої території, повернувся до Києва та продовжив роботу у Верховній Раді.

У розслідуванні Схеми розповідають, що саме народний депутат пів року робив в окупації, чи справді його полонили, про що домовлявся з загарбниками і як бізнес парламентаря Пономарьова тепер працює і на Росію, і на Україну – заробляючи й на російських заводах, й на українській державі.

Журналісти зібрали та проаналізували численні свідоцтва та документи, серед яких дані про пересування депутата, білінги його телефону та листування його соратників, перехоплені телефонні розмови російських окупантів та місцевих колаборантів. А також документальні докази того, як і на кого працює його бізнес у Бердянську та Росії.

2021 року журналісти проєкту Радіо Свободи Схеми знайшли у Пономарьова російський паспорт. За їхніми даними, вперше документ громадянина Росії йому видали 2003 року в Рибнівському районі Рязанської області на підставі "обміну". Пономарьов не зміг пояснити, з якою метою тоді подав документи на набуття російського громадянства, заявивши, що "ніколи не користувався паспортом".

Раніше сьогодні Пономарьову повідомили про підозру у державній зраді. За даними СБУ та ДБР, афілійовані з Пономарьовим підприємства на окупованій території постачали паливно-мастильні матеріали для військової техніки РФ та надавали техніку для облаштування ворожих фортифікаційних споруд.

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