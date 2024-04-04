Подозреваемые в госизмене Дубинский, Шуфрич и Пономарев не задекларировались за 2023 год

Также данные по семи нардепам исключили из открытого доступа – по запросу Генштаба ВСУ

Александр Дубинский (Скриншот с видео)

В публичном реестре Национального агентства по предотвращению коррупции отсутствуют декларации за 2023 год 11 действующих народных депутатов: четверо из них не подали документы, а декларации семерых избранников изъяли из публичного реестра. Об этом сообщает общественное движение "Честно".

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Кампания декларирования за 2023-й отчетный период закончилась 31 марта этого года: по данным НАПК, за это время данные предоставили более 664 000 публичных служащих.

Трое нардепов, не подавших декларации за прошлый год, – это те, кто имеют подозрения в государственной измене: Нестор Шуфрич и Александр Пономарев от ныне запрещенной ОПЗЖ, а также бывший член Слуги народа, внефракционный Александр Дубинский.

При этом Дубинский до сих пор остается заместителем главы комитета парламента по финансам, налоговой и таможенной политике.

Еще один нардеп, не подавший декларации, – Сергей Рудык, мажоритарщик из Черкасской области, входит в депутатскую группу "За майбутнє". Он является подполковником ВСУ и служит в оперативно-стратегической группировке войск "Таврия", сообщало издание "Слово и дело".

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Кроме этого, декларации семерых нардепов за всю каденцию отсутствуют в реестре НАПК: это внефракционная Людмила Буймистер, члены СН Лада Булах, Валентина Короленко-Усова, Вячеслав Рублев и Святослав Юраш, а также бывший "слуга", ныне член "Восстановления Украины" Евгений Шевченко и избранница от Евросолидарности София Федина.

По словам НАПК, если в реестре нет декларации определенного лица – то относительно него в Агентство поступило представление об изъятии из публичного доступа.

В ведомстве акцентировали, что на основании представлений изымаются из открытого доступа не только декларации, но и сообщения о существенных изменениях в имущественном состоянии, которые были поданы за все периоды.

В Агентстве отметили, что в таких случаях все документы изымаются из публичного доступа автоматически.

Инициатором изъятия деклараций тех, кто мобилизован в ряды ВСУ, является Генеральный штаб. Соответствующие изменения в правила декларирования ввели вместе с принятием решения об открытии реестра, заключает "Честно".

Движение "Честно" подготовило этот материал при поддержке Международного фонда "Возрождение". Читайте также: Десятка самых богатых министров Украины в 2023 году В декабре 2023 года избранный от ныне запрещенной партии ОПЗЖ нардеп Федор Христенко задекларировал элитные часы, недвижимость жены в Москве и аренду квартиры в Польше.

1 марта прокурор САП направил в суд обвинительный акт в отношении действующего народного депутата, обвиняемого в ложном декларировании: утверждается, что он задекларировал не принадлежащую ему криптовалюту.

13 марта Печерский райсуд Киева признал действующего народного депутата виновным в совершении административного правонарушения, связанного с коррупцией. Собеседник LIGA.net подтвердил, что речь идет именно о Дубинском.

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