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"Честно" показали нардепов, которые прогуливали заседания во время полномасштабной войны

Цей матеріал також доступний українською
17.05.2023, 15:55
Верховная Рада (Фото: Александр Корниенко/Facebook)

Движение "Честно" показало, кто из народных депутатов больше всего пропускал заседания Верховной Рады с начала полномасштабной войны и не имел на это уважительных причин. Больше всего "прогульщиков" во фракции "За будущее" и депутатских группах, созданных из запрещенного ОПЗЖ, говорится в исследовании.

Отмечается, что около 60 нардепов пропустили более 30% 2800 голосований, которые проходили с начала 2022 года.

Больше процентов пропусков голосований зафиксировано во фракции "За будущее" и депутатских группах, созданных из запрещенного ОПЗЖ.

Фото: chesno.org

"Честно" пишет, что крупнейшими "прогульщиками" являются госизменники, бежавшие из Украины либо до полномасштабного вторжения, либо уже после него. Среди них экс-нардепы Андрей Деркач (внефракционный), Тарас Козак, Ренат Кузьмин, Вадим Рабинович и Виктор Медведчук из ОПЗЖ. Каждый из них пропустил 100% заседаний с начала вторжения.

Фото: chesno.org

Движение отмечает, что среди нардепов есть те, которые пропускают заседания без уважительных причин, таких как "защита суверенитета на дипломатическом или военном фронте". Среди них Вадим Столар от группы "Восстановление Украины" и Александр Дубинский (внефракционный).

Фото: chesno.org

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Артём Джерипа
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верховная радавойнанародные депутатыпрогульщикиОПЗЖ
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