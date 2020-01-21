Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив

В Раде создали объединение за "вечные ценности": список депутатов

В Раде создали объединение за "вечные ценности": список депутатов - Фото
Фото: facebook.com/sviatoslav.yurash
21.01.2020, 15:45

Ради защиты консервативных ценностей объединились депутаты из Слуги народа, ОПЗЖ, Батькивщины, Евросолидарности, Голоса

В Раде создали межфракционное объединение за консервативные ценности под названием Ценности, Достоинство, Семья, в которое вошли 268 депутатов из всех парламентских фракций. LIGA.net располагает списком депутатов, которые вошли в объединение.

О создании объединения 17 января объявил в Facebook депутат из Слуги народа Святослав Юраш. По его словам, "на ценностный и семейный призыв откликнулись более 300 депутатов". В списке - депутаты из Слуги народа, ОПЗЖ, Батькивщины, Евросолидарности, Голоса. 

Юраш процитировал манифест объединения, согласно которому, его целью является "защита вечных ценностей украинского общества и противодействие попыткам уничтожить фундаментальное естественное право во имя политической моды". 

Также консерваторы намерены создавать законы, "которые будут способствовать укреплению семейных ценностей, принципов достойного общества и воспитанию на основе семейных ценностей детей и молодежи; а также популяризации и донесению широкого спектра мировой консервативной мысли до украинского интеллектуального сообщества".

У объединения, по словам Юраша, будет даже свой офис, курировать который будет депутат от СН Александр Васюк.

Сопредседателями объединения являются Святослав Юраш (СН), Олег Волошин (ОПЗЖ), Сергей Тарута (Батькивщина), Михаил Бондар (Европейская солидарность), Ирина Констанкевич (За майбутнє), Александр Ковалев (Довира), Оксана Савчук (внефракционная).

Кроме прочих, в список объединения входят: Давид Арахамия, Виктор Балога, Максим Бужанский, Андрей Герус, Александр Дубинский, Ярослав Дубневич, Илья Кива, Наталья Королевская, Ренат Кузьмин, Вадим Новинский, Сергей Соболев, Руслан Стефанчук, Григорий Суркис, Александр Ткаченко, Нестор Шуфрич, Ярослав Юрчишин.

Ранее идеолог партии Слуга народа Руслан Стефанчук заявлял, что основой идеологии партии является либертарианство. Как известно, либертарианством  называется спектр политических философий, продвигающих идею индивидуальной свободы (в том числе легализации наркотиков и однополых браков) и минимизации размера государственного аппарата.

Напишите нам
верховная рада консерватизм Слуга народа Святослав Юраш
Комментарии
Последние новости
Популярное
Загрузка...
 