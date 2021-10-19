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Буймистер исключили из Слуги народа. Арахамия жаловался на ее оппозиционную риторику

Цей матеріал також доступний українською
19.10.2021, 15:33
Буймистер исключили из Слуги народа. Арахамия жаловался на ее оппозиционную риторику - Фото
Людмила Буймистер (скриншот видео Украина 24)

Нардепа Людмилу Буймистер исключили из фракции Слуга народа, сообщил на заседании Верховной Рады глава парламента Руслан Стефанчук. Глава фракции СН Давид Арахамия говорил, что у нее была "оппозиционная риторика".

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По его словам, информация об исключении Буймистер из Слуги народа поступила от фракции письмом.

Буймистер была избрана в Раду по 223-му мажоритарному округу в Швченковском районе Киева. Это значит, что она сохранит мандат, несмотря на исключение из фракции. Если бы она была избрана по списку – то могла бы лишиться мандата.

Марк Сировой
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Людмила Буймистер Слуга народа фракция закон об олигархах Дмитрий Разумков
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