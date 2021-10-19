Буймистер исключили из Слуги народа. Арахамия жаловался на ее оппозиционную риторику
19.10.2021, 15:33
Людмила Буймистер (скриншот видео Украина 24)
Нардепа Людмилу Буймистер исключили из фракции Слуга народа, сообщил на заседании Верховной Рады глава парламента Руслан Стефанчук. Глава фракции СН Давид Арахамия говорил, что у нее была "оппозиционная риторика".
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По его словам, информация об исключении Буймистер из Слуги народа поступила от фракции письмом.
Буймистер была избрана в Раду по 223-му мажоритарному округу в Швченковском районе Киева. Это значит, что она сохранит мандат, несмотря на исключение из фракции. Если бы она была избрана по списку – то могла бы лишиться мандата.
- Буймистер не голосовала за закон об олигархах и отставку Дмитрия Разумкова с должности спикера Рады. После заседания парламента по Разумкову она в комментарии LIGA.net назвала произошедшее "политиканством" и "формированием альянса с олигархическими группами".
- Вчера нардепы СН инициировали исключение Буймистер из фракции.
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