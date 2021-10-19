Буймистер исключили из Слуги народа. Арахамия жаловался на ее оппозиционную риторику

Нардепа Людмилу Буймистер исключили из фракции Слуга народа, сообщил на заседании Верховной Рады глава парламента Руслан Стефанчук. Глава фракции СН Давид Арахамия говорил, что у нее была "оппозиционная риторика".

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По его словам, информация об исключении Буймистер из Слуги народа поступила от фракции письмом.

Буймистер была избрана в Раду по 223-му мажоритарному округу в Швченковском районе Киева. Это значит, что она сохранит мандат, несмотря на исключение из фракции. Если бы она была избрана по списку – то могла бы лишиться мандата.

Буймистер не голосовала за закон об олигархах и отставку Дмитрия Разумкова с должности спикера Рады. После заседания парламента по Разумкову она в комментарии LIGA.net назвала произошедшее "политиканством" и "формированием альянса с олигархическими группами".

назвала произошедшее "политиканством" и "формированием альянса с олигархическими группами". Вчера нардепы СН инициировали исключение Буймистер из фракции.

Марк Сировой

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