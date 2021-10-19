Бывший спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков считает себя членом фракции "Слуга народа". Об этом он заявил журналистам перед заседанием парламента.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Разумков отметил, что в августе 2019 года вступил во фракцию "Слуга народа", но по регламенту Рады спикер не входит в состав какой-либо фракции. Разумков подчеркнул, что эта норма была выполнена, но никаких документов, например, заявления о его выходе из фракции, или решения фракции о его исключении, не существует.

"Поэтому после завершения моей каденции на этой должности я автоматически возвращаюсь во фракцию", – заявил Разумков.

На прямой вопрос, является ли он членом Слуги народа, Разумков ответил: "Я думаю, что, к сожалению, для коллег, да".

LIGA.net обратилась к представителям Слуги народа за комментарием.

На сайте Верховной Рады опубликована информация, что Разумков 29 августа 2019 года вступил во фракцию "Слуга народу" и в этот же день вышел из нее.

Конфликт между руководством фракции СН и бывшим спикером парламента Дмитрием Разумковым возник из-за законопроекта об олигархах. По мнению руководства СН, Разумков умышленно пытался его "сбить".

7 октября Рада проголосовала за отставку Разумкова.

В тот же день глава фракции СН Давид Арахамия заявил, что у партии есть основания лишить Разумкова мандата, а решение будет зависеть от его работы в Раде.

8 октября спикером Рады был избран Руслан Стефанчук.

Разумков заявил, что в вопросе о лишении его мандата СН берет на себя функции суда и Центризбиркома, и "это плохо закончится".

Денис Юдин

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.