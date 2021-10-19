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Разумков считает себя членом фракции "Слуга народа"

Цей матеріал також доступний українською
19.10.2021, 11:47
Разумков считает себя членом фракции
Дмитрий Разумков (Фото: пресс-служба Верховной Рады)

Бывший спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков считает себя членом фракции "Слуга народа". Об этом он заявил журналистам перед заседанием парламента.

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Разумков отметил, что в августе 2019 года вступил во фракцию "Слуга народа", но по регламенту Рады спикер не входит в состав какой-либо фракции. Разумков подчеркнул, что эта норма была выполнена, но никаких документов, например, заявления о его выходе из фракции, или решения фракции о его исключении, не существует.

"Поэтому после завершения моей каденции на этой должности я автоматически возвращаюсь во фракцию", – заявил Разумков.

На прямой вопрос, является ли он членом Слуги народа, Разумков ответил: "Я думаю, что, к сожалению, для коллег, да".

LIGA.net обратилась к представителям Слуги народа за комментарием.

На сайте Верховной Рады опубликована информация, что Разумков 29 августа 2019 года вступил во фракцию "Слуга народу" и в этот же день вышел из нее.

Разумков считает себя членом фракции "Слуга народа"

Денис Юдин
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верховная рада Слуга народа Дмитрий Разумков
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