Разумков ответил на слова Арахамии о мандате: Придумывают законы, это плохо закончится

Бывший спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков отреагировал на слова главы фракции Слуга народа Давида Арахамии о том, что его могут лишить депутатского мандата. В эфире телеканала Украина 24 Разумков сказал, что "слуги" сами придумывают законы, берут на себя функции суда и Центризбиркома, и "это плохо закончится".

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Комментируя заявление Арахамии о том, что "слуги" посмотрят на работу Разумкова в Раде, а потом уже будут решать вопрос о лишении мандата экс-спикера, Разумков ответил, что у нардепов от СН "свои правила и законы".

"У нас у коллег свои правила, свои законы. Они их и пишут, и просто придумывают, потому позиция Давида Георгиевича мне непонятна. Пусть бы ее объяснил", – сказал Разумков.

Экс-спикер отметил, что порой ему кажется, что "слуги" начинают брать на себя функции суда, ЦИК и других госорганов, а украинское законодательство трактуют так, как им вздумается.

"Это точно неправильный подход, это плохо закончится", – резюмировал Разумков.

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Оксана Житнюк

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