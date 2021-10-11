Разумков ответил на слова Арахамии о мандате: Придумывают законы, это плохо закончится
Бывший спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков отреагировал на слова главы фракции Слуга народа Давида Арахамии о том, что его могут лишить депутатского мандата. В эфире телеканала Украина 24 Разумков сказал, что "слуги" сами придумывают законы, берут на себя функции суда и Центризбиркома, и "это плохо закончится".
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Комментируя заявление Арахамии о том, что "слуги" посмотрят на работу Разумкова в Раде, а потом уже будут решать вопрос о лишении мандата экс-спикера, Разумков ответил, что у нардепов от СН "свои правила и законы".
"У нас у коллег свои правила, свои законы. Они их и пишут, и просто придумывают, потому позиция Давида Георгиевича мне непонятна. Пусть бы ее объяснил", – сказал Разумков.
Экс-спикер отметил, что порой ему кажется, что "слуги" начинают брать на себя функции суда, ЦИК и других госорганов, а украинское законодательство трактуют так, как им вздумается.
"Это точно неправильный подход, это плохо закончится", – резюмировал Разумков.
- 7 октября Рада уволила Разумкова с должности спикера. Слуга народа не смогла сделать это самостоятельно, нужные голоса ей дали Батькивщина, Доверие, За будущее и внефракционные нардепы.
- Разумков заявлял, что продолжит работать после отставки, соберет команду и будет судиться, если его попытаются лишить мандата. Он также намекнул на президентские амбиции.
- Арахамия говорил, что основания для лишения Разумкова мандата есть. Он также заявил, что судьба мандата Разумкова будет зависеть от его политического будущего.
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