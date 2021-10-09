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Арахамия о мандате Разумкова: Зависит от его политического будущего

Цей матеріал також доступний українською
09.10.2021, 08:54
Арахамия о мандате Разумкова: Зависит от его политического будущего - Фото
Давид Арахамия (скриншот видео Shuster online, YouTube)

Судьба мандата бывшего спикера Верховной Рады Дмитрия Разумкова будет зависеть от его политического будущего. Такую позицию в эфире программы Свобода слова с Савиком Шустером озвучил глава фракции Слуга народа Давид Арахамия.

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Разумков спросил Арахамию: "Будете мандат у меня забирать? Вы лично".

Тот ответил, что сам не забирает у Разумкова мандат. Затем бывший спикер Рады попросил Арахамию озвучить его позицию по этому вопросу.

"В зависимости от того, какое у вас будет политическое будущее. Если вы пришли со Слугой народа…Мне неприятно это обсуждать", – ответил глава фракции СН.

Также вопрос о мандате задали новому главе Рады – Руслану Стефанчуку.

"Я – не суд и не Центральная избирательная комиссия. Я не могу отбирать мандат, инициировать этого не могу", – ответил Стефанчук.

"Ответа нет", – подытожил Разумков.

Читайте также: Монобольшинство не прошло испытание Разумковым. Как Рада избавилась от спикера

Марк Сировой
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Дмитрий Разумков мандат Давид Арахамия Слуга народа руслан сетфанчук
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