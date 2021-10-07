Разумков намекнул на амбиции стать президентом Украины

Бывший спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков намекнул о президентских амбициях во время брифинга после своей отставки.

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"Президентские выборы пока не начались. Но раньше все что говорили: из председателей Верховной Рады никто не становился президентом. Этот предохранитель мы сегодня убрали", – ответил Разумков на вопрос о президентских амбициях.

По словам Разумкова, он будет создавать свою команду и "не собирается на пенсию". Подходящие для этого люди найдутся как в парламенте, так и вне его, уверен бывший спикер.

Конфликт между руководством фракции СН и спикером парламента возник из-за законопроекта об олигархах. По мнению руководства СН, Разумков умышленно пытался его "сбить".

На "Свободе слова с Савиком Шустером" Разумков подтвердил, что ходят слухи о его возможной отставке, но сказал, что уходить не собирается. Также в эфире программы руководство СН прилюдно поругалось с Разумковым из-за закона об олигархах.

30 сентября стало известно, что глава фракции СН Давид Арахамия запросил подписные листы для отзыва Разумкова с должности. В тот же день Разумков заявил, что не может подписать закон об олигархах из-за позиции комитета по его окончательной редакции.

2 октября в Трускавце депутаты СН собрали более 150 подписей под коллективной инициативой об отзыве главы Рады.

Сегодня, 7 октября, Рада проголосовала за отставку Разумкова.

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Денис Юдин

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