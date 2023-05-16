UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Новости компаний
Украинская фактология
Мир азарта
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
Мир азарта
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

ГУР привлекло нардепа Шевченко, чтобы Беларусь не вступила в войну – Буданов

Цей матеріал також доступний українською
16.05.2023, 18:19
ГУР привлекло нардепа Шевченко, чтобы Беларусь не вступила в войну – Буданов - Фото
Кирилл Буданов (Скриншот)

Для того чтобы Беларусь не вступила в войну против Украины, Главное управление разведки Минобороны привлекло к сотрудничеству нардепа Евгения Шевченко, которого называют "фанатом" белорусского диктатора Александра Лукашенко. Об этом в интервью программе Разные люди заявил глава ГУР Кирилл Буданов.

Отвечая на вопрос, какие каналы коммуникации были задействованы для того, чтобы постепенно минимизировать и вообще исключить военную агрессию с территории Беларуси, Буданов сказал, что ГУР "задействовало все возможные пути коммуникации, даже привлекло одного народного депутата".

Руководитель ГУР назвал имя нардепа. По его словам, это Евгений Шевченко.

Буданов сказал, что Шевченко "уже давно помогает ГУР", и разведка "никогда сильно этого не скрывала".

"Мы пользуемся возможностью его коммуникации, его связями, он эффективен в этом процессе, никогда не отказывал нам, когда мы обращались к нему с определенными просьбами", – сказал Буданов.

СПРАВКА. 18 июля 2022 Шевченко, пришедшего в Верховную Раду в форме Вооруженных Сил Украины, выгнали из зала заседаний другие депутаты. Они заявили, что их возмутил жест нардепа, которого они называют "ватником" и "фанатом Лукашенко".

Читайте также Буданов: У Путина проблемы с наркотическими средствами. Может быть табакерка и новый тиран.

Милана Головань
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
беларусьгуревгений шевченкоКирилл Буданов
Еще по теме

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 