ГУР привлекло нардепа Шевченко, чтобы Беларусь не вступила в войну – Буданов

Для того чтобы Беларусь не вступила в войну против Украины, Главное управление разведки Минобороны привлекло к сотрудничеству нардепа Евгения Шевченко, которого называют "фанатом" белорусского диктатора Александра Лукашенко. Об этом в интервью программе Разные люди заявил глава ГУР Кирилл Буданов.

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Отвечая на вопрос, какие каналы коммуникации были задействованы для того, чтобы постепенно минимизировать и вообще исключить военную агрессию с территории Беларуси, Буданов сказал, что ГУР "задействовало все возможные пути коммуникации, даже привлекло одного народного депутата".

Руководитель ГУР назвал имя нардепа. По его словам, это Евгений Шевченко.

Буданов сказал, что Шевченко "уже давно помогает ГУР", и разведка "никогда сильно этого не скрывала".

"Мы пользуемся возможностью его коммуникации, его связями, он эффективен в этом процессе, никогда не отказывал нам, когда мы обращались к нему с определенными просьбами", – сказал Буданов.

СПРАВКА. 18 июля 2022 Шевченко, пришедшего в Верховную Раду в форме Вооруженных Сил Украины, выгнали из зала заседаний другие депутаты. Они заявили, что их возмутил жест нардепа, которого они называют "ватником" и "фанатом Лукашенко".

Буданов считает, что Россия не готова к долгой войне на десятилетия и чем быстрее она оставит в покое Украину, тем больше у нее будет шансов сохранить собственную целостность.

По прогнозам начальника ГУР, решающие бои будут в середине или конце весны.

Буданов прогнозирует "решающую битву" между Украиной и РФ этой весной.

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