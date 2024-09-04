Дубинскому объявлено новое подозрение в содействии незаконному пересечению границы

Правоохранители установили, что депутат способствовал незаконному пересечению границы не один раз, а минимум дважды

Александр Дубинский (Фото: Офис президента)

2 сентября Офис генерального прокурора сообщил о новом и изменении ранее уведомленного подозрения действующему народному депутату, который находится в СИЗО. Об этом сообщила пресс-служба Государственного бюро расследований. Собеседник LIGA.net в правоохранительных органах рассказал, что речь идет об Александре Дубинском.

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Правоохранители установили, что депутат делал это не раз. Генеральный прокурор Андрей Костин сообщил ему о подозрении по статье об организации незаконной переправки лиц через госграницу, совершенной повторно по предварительному сговору с другими лицами.

Также о подозрении объявлено бывшему помощнику нардепа, работающему главой общественной организации "Медиаоборона". Санкция статьи предусматривает до семи лет лишения свободы.

Установлено, что депутат в сговоре с другими лицами в августе 2022 года организовал незаконный выезд за границу брата своей гражданской жены. Мужчина выехал в Молдову на автомобиле через один из пунктов пропуска. В качестве основания для пересечения государственной границы он предоставил документы, внесенные в систему "Шлях" – выписку из распоряжения Киевской областной военной администрации о выезде волонтеров.

По версии следствия, разрешение мужчина получил по заказу Вышгородской районной военной администрации при содействии Дубинского и аффилированной с ним общественной организации. После пересечения границы он трудоустроился на иностранном морском судне, никаких перевозок для нужд ВСУ не осуществлял и вернулся в Украину в конце 2022 года.

Ранее сообщалось, что в 2023 году нардеп повторно организовал незаконный выезд этого же "родственника" за границу. Также выяснилось, что на самом деле мужчина по указанию Дубинского должен был прибыть в Кишинев, где должен был ожидать дальнейших инструкций по перегону авто народного избранника с автостоянки аэропорта столицы Молдовы в Австрию.

В ходе расследования первого факта незаконного выезда правоохранители выяснили, что мужчина во второй раз успел воспользоваться разработанной нардепом и его сообщником противоправной схемой, после чего уже не возвращался в Украину.

1 ноября 2023 года правоохранители пришли к нардепу с обысками, чтобы проверить его возможную причастность к организации незаконной переправки людей через государственную границу в сговоре с другими лицами. В тот же день Дубинский обвинил президента Владимира Зеленского в "политических преследованиях".

3 ноября Дубинскому объявили новое подозрение. По данным следствия, депутату удалось нелегально переправить в соседнюю европейскую страну родного брата своей гражданской жены.

6 ноября Печерский районный суд Киева избрал нардепу меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста с ношением электронного браслета.

СБУ и ГБР 13 ноября провели обыски у Дубинского, позже объявив ему и еще четырем людям подозрение в госизмене. По данным следствия, группа занималась дискредитацией Украины на международной арене и получала деньги от российского ГРУ.

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