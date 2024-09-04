Дубінському оголошено нову підозру в сприянні незаконному перетину кордону

Правоохоронці встановили, що депутат сприяв незаконному перетину кордону не один раз, а мінімум двічі

Олександр Дубінський (Фото: Офіс президента)

2 вересня Офіс генерального прокурора повідомив про нову та зміну раніше повідомленої підозри чинному народному депутату, який нині перебуває в СІЗО. Про це повідомила пресслужба Державного бюро розслідувань. Співрозмовник LIGA.net у правоохоронних органах розповів, що йдеться про Олександра Дубінського.

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Правоохоронці встановили, що депутат робив це не одноразово. Генеральний прокурор Андрій Костін повідомив йому про підозру за статтею про організацію незаконного переправлення осіб через держкордон, вчиненого повторно за попередньою змовою з іншими особами.

Також про підозру оголошено колишньому помічнику нардепа, який працює головою громадської організації "Медіаоборона". Санкція статті передбачає до семи років позбавлення волі.

Встановлено, що депутат у змові з іншими особами у серпні 2022 року організував незаконний виїзд за кордон брата своєї цивільної дружини. Чоловік виїхав до Молдови на автомобілі через один з пунктів пропуску. Як підставу для перетину державного кордону він надав документи, внесені в систему "Шлях" – витяг з розпорядження Київської обласної військової адміністрації про виїзд волонтерів.

За версією слідства, дозвіл чоловік отримав на замовлення Вишгородської районної військової адміністрації за сприяння Дубінського та афілійованої із ним громадської організації. Після перетину кордону він працевлаштувався на іноземному морському судні, жодних перевезень для потреб ЗСУ, не здійснював та повернувся до України наприкінці 2022 року.

Раніше повідомлялось, що у 2023 році нардеп повторно організував незаконний виїзд цього ж самого "родича" за кордон. Також з’ясувалося, що насправді чоловік за вказівкою Дубінського повинен був прибути до Кишинева, де мав чекати подальших інструкцій щодо перегону авто народного обранця з автостоянки аеропорту столиці Молдови до Австрії.

Під час розслідування першого факту незаконного виїзду правоохоронці з’ясували, що чоловік другий раз встиг скористатися розробленою нардепом та його спільником протиправною схемою, після чого вже не повертався в Україну.

1 листопада 2023 року правоохоронці прийшли до нардепа з обшуками, щоб перевірити його можливу причетність до організації незаконного переправлення людей через державний кордон у змові з іншими особами. Того самого дня Дубінський звинуватив президента Володимира Зеленського в "політичних переслідуваннях".

3 листопада Дубінському оголосили нову підозру. За даними слідства, депутату вдалося нелегально переправити до сусідньої європейської країни рідного брата своєї цивільної дружини.

6 листопада Печерський районний суд Києва обрав нардепу запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту із носінням електронного браслета.

СБУ та ДБР 13 листопада провели обшуки у Дубінського, пізніше оголосивши йому та ще чотирьом людям підозру у держзраді. За даними слідства, група займалася дискредитацією України на міжнародній арені та отримувала гроші від російського ГРУ.

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