СБУ: В Харькове задержаны агенты России, которые взорвали авто военного и готовили теракты

Задержание (Фото: СБУ)

Служба безопасности Украины обезвредила в Харькове группировку, подозреваемую в подрыве авто с военным и подготовке других терактов. Сообщается, что задержанные работали на военную разведку России (ГРУ).

Как выяснила контрразведка СБУ, в "агентурно-боевую группу ГРУ" входили четыре жителя Харькова: инженер-программист, бывший военный и двое безработных. По заказу спецслужбы РФ они следили за подразделениями Сил обороны.

По данным СБУ, в июне 2024 подозреваемые взорвали авто военнослужащего Вооруженных Сил Украины. Сообщается, что они отследили парковку авто и заложили самодельное взрывное устройство. Пострадавший получил тяжелые ранения.

После этого они, как установили следователи, готовили новый теракт. Для этого уже изготовили взрывное устройство и пытались спрятать его в тайнике в лесу.

Кроме этого, от куратора, которым оказался боевик "спецназа" так называемой "Донецкой народной республики", поступило новое задание. Подозреваемые должны были пустить под откос поезд, перевозивший технику ВСУ на передовую.

Один из фигурантов СБУ задержала в лесу во время того, как он пытался спрятать в тайник коробку со взрывным устройством. Еще троих подозреваемых задержали по местам их жительства.

В ходе обысков у них обнаружили взрывчатку, мобильные телефоны и компьютеры с доказательствами. Фигурантам сообщили о подозрениях в государственной измене и незаконном обращении со взрывчаткой.

Их действия могут дополнительно квалифицировать как террористический акт и диверсию.

Сейчас подозреваемые под стражей. В случае доказания вины им грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества.

14 ноября подозрение получил украинец, с 2014 года воюющий на стороне оккупантов. Он причастен к захвату Луганского ОВА.

В тот же день стало известно, что нардеп Евгений Шевченко получил подозрение в госизмене.

15 ноября СБУ сообщила о задержании подполковника, который передавал россиянам планы спецопераций Украины в тылу врага.