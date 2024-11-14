СБУ: Украинец, причастный к захвату Луганской ОДА в 2014, взят в плен и получил подозрение

Мужчине грозит до 15 лет за решеткой в случае подтверждения вины по всем статьям обвинения

Ли Вон Чоль (Фото: скрин видео)

Украинец корейского происхождения Ли Вон Чоль по прозвищу Герман Прокопив получил подозрение от Службы безопасности Украины. По данным следствия, с 2014 года он воюет на стороне оккупантов России и причастен к захвату Луганска.

Как отметили в СБУ, в 2014 году гражданин Украины вывесил российский флаг над Луганской облгосадминистрацией. Также, как утверждается, он причастен к массовым беспорядкам в Луганске, пророссийским митингам и запугиванию местных патриотов.

По данным следствия, задержанный воевал против украинских войск антитеррористической операции в составе оккупационных сил РФ. После начала полномасштабного вторжения в 2022 году захватывал города Рубежное, Северодонецк и Лисичанск в Луганской области, а также поселок Спорное в Донецкой области.

Прокопов был взят в плен в октябре 2024 года в районе Спорного Донецкой области. Украинские бойцы разгромили штурмовую роту россиян, а задержанный был единственным, кто выжил в этом столкновении, сообщили в СБУ.

Сообщается, что задержанный дал показания по захвату Луганска в 2014 году, а также рассказал о военных преступлениях россиян в ходе полномасштабного вторжения.

Ли Вон Чоль получил подозрение в госизмене, посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, а также за участие в не предусмотренных законом вооруженных формированиях.

В настоящее время задержанный находится под стражей. В случае подтверждения вины ему может грозить до 15 лет за решеткой с конфискацией имущества.

Как сообщил блогер Юрий Бутусов, Прокопива захватили в плен бойцы батальона "Свобода" Национальной гвардии Украины. Задержанный рассказал в интервью журналисту, что в 2022 году он якобы сбежал из воинской части в РФ и скрывался. В сентябре 2024 года его "поймали и отправили на фронт", а уже в октябре он попал в плен.