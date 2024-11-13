СБУ: Клирик Московского патриархата оправдывал войну России против Украины

Фото: СБУ

В Житомирской области Служба безопасности Украины сообщила о подозрении клирику Украинской православной церкви Московского патриархата. По данным следствия, тот оправдывал войну России против Украины.

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Фигурант – священнослужитель Овручско-Коростенской епархии УПЦ МП.

СБУ пишет, что после начала полномасштабного вторжения сановник навязывал прихожанам пророссийские взгляды в своих проповедях, а также распространял в соцсетях сообщения с оправданием войны РФ против Украины.

В частности, российское вторжение на страницах клирика подавалось как "гражданский конфликт", оправдывались военные преступления оккупантов, а также фигурант публично оскорблял религиозные взгляды верующих других конфессий и призвал к поддержке Русской православной церкви, отмечает спецслужба.

По данным следствия, подозреваемый записывал свои антиукраинские выступления на камеру, а затем размещал видео на своей странице в Facebook.

Экспертизы, инициированные СБУ, подтвердили факты информационно-подрывной деятельности священника в пользу России.

Фигуранту сообщили о подозрении в оправдывании, признании правомерным, отрицании вооруженной агрессии РФ против Украины, глорификации ее участников.

Максимально ему грозит восемь лет тюрьмы с конфискацией имущества.

Правоохранители продолжают расследование.

Фото: СБУ

20 августа был принят закон о запрещении деятельности религиозных организаций, связанных с Россией. В частности, речь идет о РПЦ и УПЦ МП.

В тот же день СБУ сообщила LIGA .net : с начала полномасштабной войны в отношении более 100 священников УПЦ МП были открыты уголовные производства, почти 50 из них уже сообщили о подозрении, 26 – получили судебные приговоры.

: с начала полномасштабной войны в отношении более 100 священников УПЦ МП были открыты уголовные производства, почти 50 из них уже сообщили о подозрении, 26 – получили судебные приговоры. 17 октября в Черкассах сторонники УПЦ МП со штурмом захватили Свято-Михайловский храм в центре Черкасс после того, как он перешел в Православную церковь Украины. Впоследствии храм удалось отбить, полиция приступила к уголовному производству по факту хулиганства.