СБУ: Клирик Московского патриархата оправдывал войну России против Украины
В Житомирской области Служба безопасности Украины сообщила о подозрении клирику Украинской православной церкви Московского патриархата. По данным следствия, тот оправдывал войну России против Украины.
Фигурант – священнослужитель Овручско-Коростенской епархии УПЦ МП.
СБУ пишет, что после начала полномасштабного вторжения сановник навязывал прихожанам пророссийские взгляды в своих проповедях, а также распространял в соцсетях сообщения с оправданием войны РФ против Украины.
В частности, российское вторжение на страницах клирика подавалось как "гражданский конфликт", оправдывались военные преступления оккупантов, а также фигурант публично оскорблял религиозные взгляды верующих других конфессий и призвал к поддержке Русской православной церкви, отмечает спецслужба.
По данным следствия, подозреваемый записывал свои антиукраинские выступления на камеру, а затем размещал видео на своей странице в Facebook.
Экспертизы, инициированные СБУ, подтвердили факты информационно-подрывной деятельности священника в пользу России.
Фигуранту сообщили о подозрении в оправдывании, признании правомерным, отрицании вооруженной агрессии РФ против Украины, глорификации ее участников.
Максимально ему грозит восемь лет тюрьмы с конфискацией имущества.
Правоохранители продолжают расследование.
- 20 августа был принят закон о запрещении деятельности религиозных организаций, связанных с Россией. В частности, речь идет о РПЦ и УПЦ МП.
- В тот же день СБУ сообщила LIGA.net: с начала полномасштабной войны в отношении более 100 священников УПЦ МП были открыты уголовные производства, почти 50 из них уже сообщили о подозрении, 26 – получили судебные приговоры.
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