Клирик киевского монастыря Московского патриархата получил подозрение в оправдывании войны

Во время обысков в доме священника нашли российские рубли

Архимандрит Владимир / Алексей Ракк (Фото: Facebook священнослужителя)

Клирик киевского мужского монастыря УПЦ (МП) получил подозрение от Службы безопасности Украины в оправдывании войны России против Украины. По данным собеседников LIGA.net в правоохранительных органах, речь идет об архимандрите Владимире (Алексей Ракк 1985 года рождения).

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Следователи установили, что в социальных сетях 39-летний священнослужитель оправдывал вторжение РФ в Украину и распространял фейки о ситуации в обществе. Во время обысков в помещениях монастыря правоохранители обнаружили доказательства преступных действий и российские деньги.

Архимандриту Владимиру сообщили о подозрении в оправдывании, признании правомерной и отрицании вооруженной агрессии России против Украины, а также глорифификации (возвышении) ее участников. Ему грозит до пяти лет за решеткой с конфискацией имущества или без нее.

Архимандрит также есть в базе Миротворец. Ранее он служил в Вознесенской церкви города Токмак Пологовского района Запорожской области и распространял "нарративы кремлевской пропаганды".