Клірик київського монастиря Московського патріархату отримав підозру у виправдовуванні війни

Архімандрит Володимир / Олексій Ракк (Фото: Facebook священнослужителя)

Клірик київського чоловічого монастиря УПЦ (МП) отримав підозру від Служби безпеки України у виправдовуванні війни Росії проти України. За даними співрозмовників LIGA.net в правоохоронних органах, йдеться про архімандрита Володимира (Олексій Ракк 1985 року народження).

Підписуйтесь на корисний легкий контент в Instagram

Слідчі встановили, що у соціальних мережах 39-річний священнослужитель виправдовував вторгнення РФ в Україну і поширював фейки про ситуацію в суспільстві. Під час обшуків у приміщеннях монастиря правоохоронці знайшли докази злочинних дій та російські гроші.

Архімандриту Володимиру повідомили про підозру у виправдовуванні, визнанні правомірною та запереченні збройної агресії Росії проти України, а також глорифікації (звеличенні) її учасників. Йому загрожує до п'яти років за ґратами з конфіскацією майна або без неї.

Архімандрит також є в базі Миротворець. На сайті зазначено, що раніше він служив у Вознесенській церкві міста Токмак Пологівського району Запорізької області та поширював "наративи кремлівської пропаганди".