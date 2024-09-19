Клірик київського монастиря Московського патріархату отримав підозру у виправдовуванні війни
Клірик київського чоловічого монастиря УПЦ (МП) отримав підозру від Служби безпеки України у виправдовуванні війни Росії проти України. За даними співрозмовників LIGA.net в правоохоронних органах, йдеться про архімандрита Володимира (Олексій Ракк 1985 року народження).
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Слідчі встановили, що у соціальних мережах 39-річний священнослужитель виправдовував вторгнення РФ в Україну і поширював фейки про ситуацію в суспільстві. Під час обшуків у приміщеннях монастиря правоохоронці знайшли докази злочинних дій та російські гроші.
Архімандриту Володимиру повідомили про підозру у виправдовуванні, визнанні правомірною та запереченні збройної агресії Росії проти України, а також глорифікації (звеличенні) її учасників. Йому загрожує до п'яти років за ґратами з конфіскацією майна або без неї.
Архімандрит також є в базі Миротворець. На сайті зазначено, що раніше він служив у Вознесенській церкві міста Токмак Пологівського району Запорізької області та поширював "наративи кремлівської пропаганди".
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