СБУ: На Житомирщині клірик Московського патріархату виправдовував війну Росії проти України
Фото: СБУ

На Житомирщині Служба безпеки України повідомила про підозру клірику Української православної церкви Московського патріархату. За даними слідства, той виправдовував війну Росії проти України.

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Фігурант – священнослужитель Овруцько-Коростенської єпархії УПЦ МП.

СБУ пише, що після початку повномасштабного вторгнення сановник нав'язував парафіянам проросійські погляди у своїх проповідях, а також поширював у соцмережах дописи з виправданням війни РФ проти України.

Зокрема, російське вторгнення на сторінках клірика подавалося як "громадянський конфлікт", виправдовувалися воєнні злочини окупантів, а також фігурант публічно ображав релігійні погляди вірян інших конфесій та закликав до підтримки Російської православної церкви, зазначає спецслужба.

За даними слідства, підозрюваний записував свої антиукраїнські виступи на камеру, а потім розміщував відео на власній сторінці у Facebook.

Експертизи, ініційовані СБУ, підтвердили факти інформаційно-підривної діяльності священника на користь Росії.

Фігуранту повідомили про підозру у виправдовуванні, визнанні правомірною, запереченні збройної агресії РФ проти України, глорифікації її учасників.

Максимально йому загрожує вісім років тюрми з конфіскацією майна.

Правоохоронці продовжують розслідування.

Фото: СБУ
Фото: СБУ
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