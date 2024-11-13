СБУ: На Житомирщині клірик Московського патріархату виправдовував війну Росії проти України

Фото: СБУ

На Житомирщині Служба безпеки України повідомила про підозру клірику Української православної церкви Московського патріархату. За даними слідства, той виправдовував війну Росії проти України.

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Фігурант – священнослужитель Овруцько-Коростенської єпархії УПЦ МП.

СБУ пише, що після початку повномасштабного вторгнення сановник нав'язував парафіянам проросійські погляди у своїх проповідях, а також поширював у соцмережах дописи з виправданням війни РФ проти України.

Зокрема, російське вторгнення на сторінках клірика подавалося як "громадянський конфлікт", виправдовувалися воєнні злочини окупантів, а також фігурант публічно ображав релігійні погляди вірян інших конфесій та закликав до підтримки Російської православної церкви, зазначає спецслужба.

За даними слідства, підозрюваний записував свої антиукраїнські виступи на камеру, а потім розміщував відео на власній сторінці у Facebook.

Експертизи, ініційовані СБУ, підтвердили факти інформаційно-підривної діяльності священника на користь Росії.

Фігуранту повідомили про підозру у виправдовуванні, визнанні правомірною, запереченні збройної агресії РФ проти України, глорифікації її учасників.

Максимально йому загрожує вісім років тюрми з конфіскацією майна.

Правоохоронці продовжують розслідування.

Фото: СБУ

20 серпня було ухвалено закон про заборону діяльності релігійних організацій, пов'язаних із Росією. Зокрема, йдеться про РПЦ та УПЦ МП.

Того самого дня СБУ повідомила LIGA .net : із початку повномасштабної війни щодо понад 100 священників УПЦ МП було відкрито кримінальні провадження, майже 50 з них уже повідомили про підозру, 26 – отримали судові вироки.

: із початку повномасштабної війни щодо понад 100 священників УПЦ МП було відкрито кримінальні провадження, майже 50 з них уже повідомили про підозру, 26 – отримали судові вироки. 17 жовтня у Черкасах прихильники УПЦ МП зі штурмом захопили Свято-Михайлівський храм у центрі Черкас після того, як він перейшов до Православної церкви України. Згодом храм вдалося відбити, поліція розпочала кримінальне провадження за фактом хуліганства.