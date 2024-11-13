ОГП: В колонии Черкасской области "авторитет" провел "сходку". Задержаны все участники

Все участники "сходки" получили подозрение, решается вопрос о содержании под стражей

Задержание (Фото: Офис генпрокурора)

Руководитель одной из колоний в Черкасской области помог организовать "сходку" так называемому криминальному авторитету и шестерым его приспешникам непосредственно на территории исправительного учреждения. В Офисе генпрокурора сообщили, что все фигуранты задержаны.

По данным следствия, ранее судимый житель Умани, имеющий статус "смотрящего" в преступной среде, организовал в феврале 2024 года встречу на территории колонии.

На "сходке" обсуждали вопросы решения конфликтов, распределения и наполнения "общака" деньгами, которые заработали на торговле наркотиками и от азартных игр. Также речь шла о распределении сфер преступного влияния, навязывании воровских правил и традиций, утверждают в ОГП.

Участие в "сходке" принимали как лица с воли, обвиняемые в преступлениях, так и осужденные в возрасте от 33 до 56 лет. Некоторым были объявлены подозрения в незаконном хранении оружия, грабеже, угоне авто и т.д. А организатор "сходки" подозревается в подготовке убийства и распространении преступного влияния.

Большая часть участников мероприятия – уроженцы Черкасской области, а один — киевлянин. Каждый из участников имел высокий статус в "преступном мире", отмечают в ОГП.

Правоохранители задержали всех восьмерых фигурантов "сходки" и решают вопрос о заключении под стражу. Начальник колонии получил подозрение в содействии проведению преступного собрания, а "криминальный авторитет" и его сообщники – в организации и участии в этом мероприятии.