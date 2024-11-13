ОГП: В колонии Черкасской области "авторитет" провел "сходку". Задержаны все участники
Руководитель одной из колоний в Черкасской области помог организовать "сходку" так называемому криминальному авторитету и шестерым его приспешникам непосредственно на территории исправительного учреждения. В Офисе генпрокурора сообщили, что все фигуранты задержаны.
По данным следствия, ранее судимый житель Умани, имеющий статус "смотрящего" в преступной среде, организовал в феврале 2024 года встречу на территории колонии.
На "сходке" обсуждали вопросы решения конфликтов, распределения и наполнения "общака" деньгами, которые заработали на торговле наркотиками и от азартных игр. Также речь шла о распределении сфер преступного влияния, навязывании воровских правил и традиций, утверждают в ОГП.
Участие в "сходке" принимали как лица с воли, обвиняемые в преступлениях, так и осужденные в возрасте от 33 до 56 лет. Некоторым были объявлены подозрения в незаконном хранении оружия, грабеже, угоне авто и т.д. А организатор "сходки" подозревается в подготовке убийства и распространении преступного влияния.
Большая часть участников мероприятия – уроженцы Черкасской области, а один — киевлянин. Каждый из участников имел высокий статус в "преступном мире", отмечают в ОГП.
Правоохранители задержали всех восьмерых фигурантов "сходки" и решают вопрос о заключении под стражу. Начальник колонии получил подозрение в содействии проведению преступного собрания, а "криминальный авторитет" и его сообщники – в организации и участии в этом мероприятии.
- 2 августа омбудсмен сообщил, что экс-начальник колонии, где пытали заключенных, получил 400 000 грн премии.
- 11 ноября ОГП сообщил, что самый большой процент прокуроров с инвалидностью — в Черкасской и Хмельницкой областях.