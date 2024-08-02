Омбудсмен: Экс-начальник колонии, где пытали заключенных, получил 400 000 грн премии

Дмитрий Лубинец заявил, что экс-чиновнику выплатили премии в размере 400% от должностного оклада "за особые достижения в работе"

Божковская исправительная колония №16 (Фото: Защита заключенных Украины)

Бывший начальник Божковской исправительной колонии в Полтавской области, где, как выяснили правоохранители, подвергали пыткам заключенных, при увольнении получил премию и другие выплаты на 400 000 грн. Об этом сообщил уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец.

Читайте нас в Telegram: главные новости коротко

По словам омбудсмена, он инициировал изучение служебной документации о деятельности колонии в Департаменте по исполнению уголовных наказаний Минюста. Одновременно с этим ведомство приступило к служебному расследованию по фактам пыток заключенных.

Офис омбудсмена установил, что в июле 2023 года начальника Божковской исправительной колонии уволили по собственному желанию, не дожидаясь окончательных выводов расследования. Ему выплатили премии в размере 400% должностного оклада "за особые достижения в работе" и другие деньги на общую сумму почти 400 000 грн.

"В дальнейшем в декабре 2023 года экс-руководитель этого учреждения смог получить решение об установлении ему максимального уровня пенсии", – добавил Лубинец.

Он поручил следователям Государственного бюро расследований выяснить, почему бывшего начальника колонии "безосновательно и незаконно" премировали.

29 мая 2024 года ГБР вручило подозрения четырем должностным лицам Божковской исправительной колонии №16 в Полтавской области, утверждая, что там пытали заключенных.

Правоохранители смогли задокументировать, как в 2022 году осужденного пытали в течение часа. Все это, утверждает ГБР, сопровождалось "постоянным психологическим давлением". Расследование этого случая началось в 2023 году.

Министр юстиции Денис Малюська заявил, что с июля 2023 года место отбывания наказания является "примерным".

Читайте также: Пытал и унижал осужденных: ГБР вручило подозрение должностному лицу колонии на Прикарпатье