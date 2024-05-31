ГБР писало, что в колонии Полтавской области пытают людей. Малюська говорит, что уже нет

Министр юстиции заявил, что руководство колонии, которое било людей, уволили в 2023 году. Новое руководство, по его словам, сделало место "примерным"

Фото: Денис Малюська/Facebook

Государственное бюро расследований 29 мая вручило подозрения четырем должностным лицам Божковской исправительной колонии №16 в Полтавской области, утверждая, что там пытали заключенных. Министр юстиции Денис Малюська заявил в Facebook, что с июля 2023 года место отбывания наказания является "примерным".

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По данным ГБР, жертвами пыток становились почти все, кто попадал в колонию. Новоприбывшим, в частности, угрожали поселением среди "отторгнутых всеми" заключенных и избивали, пока не ломали волю, и заставляли безоговорочно выполнять любые указания.

Малюська заявил, что информацию о пытках людей в колонии Минюст получил в прошлом году.

"Первое мнение было, что выбивали деньги, но оказалось, что таким образом отдельные сотрудники пытались побороть преступную иерархию: преступники на высоких позициях в иерархии не работают и боятся потерять свой статус, если начнут работать. Их били, чтобы те взяли швабру и начали убирать", – написал министр.

По его словам, ведомство до последнего не знало имен тех, кто избивал людей, но для принятия управленческих решений хватило и того, что было. Летом 2023 года все руководство Божковской колонии уволили.

"Новые руководители колонии сразу же в июле 2023 года получили указание сделать колонию образцовой. Что, собственно, и произошло. Лично в этом только что убедился, поговорил с осужденными и осмотрел территорию", – заявил Малюська.

Фото: Денис Малюська/Facebook

Фото: Денис Малюська/Facebook

Фото: Денис Малюська/Facebook

Правоохранители смогли задокументировать, как в 2022 году осужденного пытали в течение часа. Все это, утверждает ГБР, сопровождалось "постоянным психологическим давлением". Расследование этого случая началось в 2023 году. В распоряжении следствия также есть видеофайлы, на которых зафиксирован момент нанесения тяжких телесных повреждений одному из вновь прибывших узников колонии.

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