ДБР з'ясувало, що в Україні масово катували в'язнів. Вручено підозри посадовцям колонії

Божковська виправна колонія №16 (Фото: Захист ув'язнених України)

Державне бюро розслідувань стверджує, що викрило масштабну систему катування ув'язнених у різних регіонах України. Чотирьом службовим особам Божковської виправної колонії №16 у Полтавській області вручили підозри, передає пресслужба правоохоронного органу.

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За даними слідства, жертвами тортур ставали майже всі, хто потрапляв до колонії. Новоприбулим, зокрема, погрожували поселенням серед "відторгнутих загалом" в’язнів та били доти, доки не ламали волю й примушували беззаперечно виконувати будь-які вказівки, пише ДБР.

Правоохоронці змогли задокументувати, як у 2022 році засудженого катували протягом години. Все це, стверджує Держбюро розслідувань, супроводжувалося "постійним психологічним тиском". Розслідування цього випадку почалось у 2023 році.

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З моменту прибуття до колонії кожен із засуджених проходив жорстку процедуру приймання, під час якої новоприбулих засуджених змушували прибирати підлогу, знімаючи вказаний процес на відеокамеру, зазначають у ДБР.

Якщо людина відмовлялася виконувати це, її катували: били руками, ногами, гумовими кийками, палицями по різних частинах тіла, викручували руки тощо. Правоохоронці також задокументували випадок, коли засудженому завдали понад 200 ударів.

У розпорядженні слідства також є відеофайли, на яких зафіксований момент завдання тяжких тілесних ушкоджень одному з новоприбулих в’язнів Божковської виправної колонії. Чотирьом її посадовцям повідомили про підозру за статтею про катування людей.

12 лютого 2024 року українські правоохоронці повідомили, що оголосили підозру офіцеру Росгвардії, який був причетний до тортур близько 100 осіб в аеропорту Гостомеля Київської області у березні 2022 року. Один із потерпілих розповів, що його кинули в яму до вбитих, а потім катували в морозильних камерах.

20 лютого стало відомо про оголошення підозри спецпризначенцю ГРУ, який захоплював Кінбурнську косу та катував людей.

18 квітня повідомлялося, що в Україні заочно судитимуть працівника російської ФСБ, підозрюваного у катуванні цивільних під час тимчасової окупації частини Харківської області. За даними прокуратури, окупант вдавався до спилювання зубів напилком, ударів струмом та інших тортур проти мирних жителів.

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