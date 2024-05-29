ДБР з'ясувало, що в Україні масово катували в'язнів. Вручено підозри посадовцям колонії
Державне бюро розслідувань стверджує, що викрило масштабну систему катування ув'язнених у різних регіонах України. Чотирьом службовим особам Божковської виправної колонії №16 у Полтавській області вручили підозри, передає пресслужба правоохоронного органу.
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За даними слідства, жертвами тортур ставали майже всі, хто потрапляв до колонії. Новоприбулим, зокрема, погрожували поселенням серед "відторгнутих загалом" в’язнів та били доти, доки не ламали волю й примушували беззаперечно виконувати будь-які вказівки, пише ДБР.
Правоохоронці змогли задокументувати, як у 2022 році засудженого катували протягом години. Все це, стверджує Держбюро розслідувань, супроводжувалося "постійним психологічним тиском". Розслідування цього випадку почалось у 2023 році.
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З моменту прибуття до колонії кожен із засуджених проходив жорстку процедуру приймання, під час якої новоприбулих засуджених змушували прибирати підлогу, знімаючи вказаний процес на відеокамеру, зазначають у ДБР.
Якщо людина відмовлялася виконувати це, її катували: били руками, ногами, гумовими кийками, палицями по різних частинах тіла, викручували руки тощо. Правоохоронці також задокументували випадок, коли засудженому завдали понад 200 ударів.
У розпорядженні слідства також є відеофайли, на яких зафіксований момент завдання тяжких тілесних ушкоджень одному з новоприбулих в’язнів Божковської виправної колонії. Чотирьом її посадовцям повідомили про підозру за статтею про катування людей.
- 12 лютого 2024 року українські правоохоронці повідомили, що оголосили підозру офіцеру Росгвардії, який був причетний до тортур близько 100 осіб в аеропорту Гостомеля Київської області у березні 2022 року. Один із потерпілих розповів, що його кинули в яму до вбитих, а потім катували в морозильних камерах.
- 20 лютого стало відомо про оголошення підозри спецпризначенцю ГРУ, який захоплював Кінбурнську косу та катував людей.
- 18 квітня повідомлялося, що в Україні заочно судитимуть працівника російської ФСБ, підозрюваного у катуванні цивільних під час тимчасової окупації частини Харківської області. За даними прокуратури, окупант вдавався до спилювання зубів напилком, ударів струмом та інших тортур проти мирних жителів.
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