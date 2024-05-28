Жорстоко катували чоловіка, а потім вбили: ГУР та поліція ідентифікували трьох ворожих офіцерів

За катування і умисне вбивство їм оголошено відповідні підозри

Російський військовий. Ілюстративне зображення (Фото: EPA)

Головне управління розвідки Міністерства оборони разом із Національною поліцією ідентифікували ще трьох воєнних злочинців – офіцерів російської окупаційної армії, які катували та вбили цивільного українця. Про це повідомила пресслужба ГУР.

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Вбивство сталось у березні 2022 року на території одного із населених пунктів Снігурівського району Миколаївської області. Загиблий – 53-річний чоловік. Перед убивством російські військові жорстоко катували цивільного.

Під час співпраці розвідки та Національної поліції було встановлено особи воєнних злочинців – трьох офіцерів Збройних сил Росії, які на момент злочину перебували на території Снігурівського району.

ГУР повідомило, що факт убивства, а також катувань було встановлено завдяки відповідному аудіозапису перехоплення розмови російських військових.

"За катування і умисне вбивство їм оголошено відповідні підозри", – пише ГУР.

23 травня Служба безпеки України затримала чоловіка, якого підозрюють в охороні російської катівні в Херсоні під час окупації, а опісля – намаганнях сховатися у лавах Збройних Сил України.

12 лютого українські правоохоронці повідомили, що оголосили підозру офіцеру Росгвардії, який був причетний до тортур близько 100 осіб в аеропорту Гостомеля Київської області у березні 2022 року. Один із потерпілих розповів, що його кинули в яму до вбитих, а потім катували в морозильних камерах.

20 лютого стало відомо про оголошення підозри спецпризначенцю ГРУ, який захоплював Кінбурнську косу та катував людей.

18 квітня повідомлялося, що в Україні заочно судитимуть працівника російської ФСБ, підозрюваного у катуванні цивільних під час тимчасової окупації частини Харківської області. За даними прокуратури, окупант вдавався до спилювання зубів напилком, ударів струмом та інших тортур проти мирних жителів.

16 травня російські окупанти вбили пострілом у голову літнього жителя Вовчанська в Харківській області, коли той намагався врятуватися.

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