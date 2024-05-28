Жорстоко катували чоловіка, а потім вбили: ГУР та поліція ідентифікували трьох ворожих офіцерів
Головне управління розвідки Міністерства оборони разом із Національною поліцією ідентифікували ще трьох воєнних злочинців – офіцерів російської окупаційної армії, які катували та вбили цивільного українця. Про це повідомила пресслужба ГУР.
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Вбивство сталось у березні 2022 року на території одного із населених пунктів Снігурівського району Миколаївської області. Загиблий – 53-річний чоловік. Перед убивством російські військові жорстоко катували цивільного.
Під час співпраці розвідки та Національної поліції було встановлено особи воєнних злочинців – трьох офіцерів Збройних сил Росії, які на момент злочину перебували на території Снігурівського району.
ГУР повідомило, що факт убивства, а також катувань було встановлено завдяки відповідному аудіозапису перехоплення розмови російських військових.
"За катування і умисне вбивство їм оголошено відповідні підозри", – пише ГУР.
23 травня Служба безпеки України затримала чоловіка, якого підозрюють в охороні російської катівні в Херсоні під час окупації, а опісля – намаганнях сховатися у лавах Збройних Сил України.
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