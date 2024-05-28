Жестоко пытали мужчину, а потом убили: ГУР и полиция определили трех вражеских офицеров

За пытки и умышленное убийство им объявлены соответствующие подозрения

Российский военный. Иллюстративное изображение (Фото: EPA)

Главное управление разведки Министерства обороны вместе с Национальной полицией идентифицировали еще трех военных преступников – офицеров российской оккупационной армии, которые пытали и убили гражданского украинца. Об этом сообщила пресс-служба ГУР.

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Убийство произошло в марте 2022 года на территории одного из населенных пунктов Снигиревского района Николаевской области. Погибший – 53-летний мужчина. Перед убийством российские военные жестоко пытали гражданского.

Во время сотрудничества разведки и Национальной полиции были установлены личности военных преступников – трех офицеров Вооруженных сил России, которые на момент преступления находились на территории Снигиревского района.

ГУР сообщило, что факт убийства, а также пыток был установлен благодаря соответствующей аудиозаписи перехвата разговора российских военных.

"За пытки и умышленное убийство им объявлены соответствующие подозрения", – пишет ГУР.

23 мая Служба безопасности Украины задержала мужчину, подозреваемого в охране российской застенки в Херсоне во время оккупации, а затем – попытках спрятаться в рядах Вооруженных Сил Украины.

12 февраля украинские правоохранители сообщили, что объявили подозрение офицеру Росгвардии, причастному к пыткам около 100 человек в аэропорту Гостомеля Киевской области в марте 2022 года. Один из потерпевших рассказал, что его бросили в яму в убитых, а затем пытали в морозильных камерах.

20 февраля стало известно об объявлении подозрения спецназ ГРУ, который захватывал Кинбурнскую косу и пытал людей.

18 апреля сообщалось, что в Украине будут заочно судить работника российской ФСБ, подозреваемого в пытках гражданских во время временной оккупации части Харьковской области. По данным прокуратуры, оккупант прибегал к спиливанию зубов напильником, ударам током и другим пыткам против мирных жителей.

16 мая российские оккупанты убили выстрелом в голову пожилого жителя Волчанска в Харьковской области, когда тот пытался спастись.

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