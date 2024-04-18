"Пиляли зуби напильником, били струмом". В Україні заочно судитимуть ФСБшника – фото

Фото - ОГП

В Україні заочно судитимуть працівника російської ФСБ, підозрюваного у катуванні цивільних під час тимчасової окупації частини Харківської області. Як повідомляє Офіс генпрокурора, окупант вдавався до спилювання зубів напильником, ударів струмом і інших тортур проти мирних жителів.

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Обвинувачений — мешканець Московської області, співробітник дев'ятого управління департаменту оперативної інформації п'ятої служби ФСБ.

Слідство встановило, що на початку повномасштабного вторгнення РФ чоловіка відправили до окупованого на той момент міста Вовчанськ Чугуївського району Харківської області. Там він мав придушувати рух опору та проводити "профілактику" з проукраїнськи налаштованими громадянами, заявили в ОГП.

За даними правоохоронців, у квітні 2022-го працівник ФСБ спільно ще з 10 російськими військовими у Вовчанську зупинили авто місцевого, запідозривши його у співпраці із ЗСУ, СБУ та у передаванні місць дислокації російської армії.

Окупанти наказали чоловіку рухатись на власному авто обумовленим маршрутом у супроводі двох військових РФ. Приїхавши до місцевої прокуратури, де була облаштована катівня, чоловіка силоміць затягнули до підвалу, де, крім нього, ще було понад 10 незаконно затриманих, зазначили в ОГП.

Правоохоронці стверджують, що під кураторством працівника ФСБ з потерпілим проводили "допити" та катували: привʼязали до мочок вух дроти та били струмом, а також пиляли напильником зуби. Затриманого били, не давали питну воду, а з їжі періодично була каша, яку окупанти приносили у технічному відрі.

"Водночас обвинувачений не тільки віддавав накази на жорстоке поводження, а й особисто брав участь у катуваннях. Потерпілого незаконно утримували 86 діб. Йому вдалося втекти, він переплив річку та дістався території, підконтрольної Україні", – йдеться у повідомленні ОГП.

Ідентифікація всіх фігурантів, причетних до злочину, триває. Наразі Харківська обласна прокуратура скерувала до суду обвинувальний акт стосовно вищезгаданого співробітника ФСБ, йому інкриміновано порушення законів та звичаїв війни, вчинене за попередньою змовою групою осіб. Заочне повідомлення про підозру було у лютому.

Фото – Харківська прокуратура

Фото – ОГП

Фото – ОГП

12 лютого українські правоохоронці повідомили, що оголосили підозру офіцеру Росгвардії, який був причетний до тортур близько 100 осіб в аеропорту Гостомеля Київської області у березні 2022 року. Один із потерпілих розповів, що його кинули в яму до вбитих, а потім катували в морозильних камерах.

20 лютого стало відомо про оголошення підозри спецпризначенцю ГРУ, який захоплював Кінбурнську косу та катував людей.

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