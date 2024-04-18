"Пилили зубы напильником, били током". В Украине будут заочно судить ФСБшника – фото

Фото - ОГП

В Украине будут заочно судить работника российской ФСБ, подозреваемого в пытках гражданских лиц во время временной оккупации части Харьковской области. Как сообщает Офис генпрокурора, оккупант прибегал к спиливанию зубов напильником, ударам током и другим пыткам против мирных жителей.

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Обвиняемый – житель Московской области, сотрудник девятого управления департамента оперативной информации пятой службы ФСБ.

Следствие установило, что в начале полномасштабного вторжения РФ мужчину отправили в оккупированный на тот момент город Волчанск Чугуевского района Харьковской области. Там он должен был подавлять движение сопротивления и проводить "профилактику" с проукраинскими настроенными гражданами, заявили в ОГП.

По данным правоохранителей, в апреле 2022-го работник ФСБ совместно еще с 10 российскими военными в Волчанске остановили автомобиль местного, заподозрив его в сотрудничестве с ВСУ, СБУ и в передаче мест дислокации российской армии.

Оккупанты приказали мужчине двигаться на собственном авто по оговоренному маршруту в сопровождении двух военных РФ. Приехав в местную прокуратуру, где была обустроена пыточная, мужчину силой затащили в подвал, где кроме него еще было более 10 незаконно задержанных, отметили в ОГП.

Правоохранители утверждают, что под кураторством работника ФСБ с потерпевшим проводили "допросы" и пытали: привязали к мочкам ушей провода и били током, а также пилили напильником зубы. Задержанного избивали, не давали питьевую воду, а из еды периодически была каша, которую оккупанты приносили в техническом ведре.

"При этом обвиняемый не только отдавал приказы на жестокое обращение, но и лично участвовал в пытках. Потерпевшего незаконно удерживали 86 суток. Ему удалось сбежать, он переплыл реку и добрался до территории, подконтрольной Украине", – сказано в сообщении ОГП.

Идентификация всех фигурантов, причастных к преступлению, продолжается. Харьковская областная прокуратура направила в суд обвинительный акт против вышеупомянутого сотрудника ФСБ, ему инкриминировано нарушение законов и обычаев войны, совершенное по предварительному сговору группой лиц. Заочное сообщение о подозрении было в феврале.

Фото – Харьковская прокуратура

Фото – ОГП

Фото – ОГП

12 февраля украинские правоохранители сообщили, что объявили подозрение офицеру Росгвардии, причастному к пыткам около 100 человек в аэропорту Гостомеля Киевской области в марте 2022 года. Один из потерпевших рассказал, что его бросили в яму к убитым, а затем пытали в морозильных камерах.

20 февраля стало известно об объявлении подозрения спецназовцу ГРУ, который захватывал Кинбурнскую косу и пытал людей.

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