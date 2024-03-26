РФ удерживает в плену более 10 000 гражданских украинцев, более 5600 стали жертвами пыток

Андрей Костин (Фото: Офис генпрокурора)

Россия содержит более 10 000 мирных украинцев в плену, в уголовных производствах установлено более 5600 человек, пострадавших от пыток оккупантов. Об этом сообщил генеральный прокурор Андрей Костин в интервью Интерфакс-Украина.

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"Есть разные цифры. Мы оцениваем в десятки тысяч, более 10 000 точно. Говорим только о тех, кто был принудительно переселен, а не о тех, кто принимал такое решение по своему усмотрению", – ответил на вопрос о количестве гражданских пленных Костин.

Генпрокурор заявил, что сейчас в уголовных производствах идентифицировано более 5600 украинцев, пострадавших от пыток и жестокого обращения со стороны России. Он отметил, что реальные цифры могут быть значительно больше, поскольку проверенной информации с оккупированных территорий нет.

Костин сообщил, что на сегодня задокументировано функционирование 164 пыточных и других мест насильственного содержания на территориях, которые были под оккупацией.

По словам генпрокурора, работа по созданию реестра гражданских пленных ведется на уровне правительства.

По его мнению, по этому вопросу важна была бы резолюция Генассамблеи Организации Объединенных Наций, чтобы можно было применять "другие элементы коммуникации и давления на страну-агрессора" для освобождения и возвращения гражданских пленных в Украину.

5 октября 2023 года в ООН обнародовали отчет, в котором говорится, что российские оккупанты применяли сексуализированное насилие в отношении украинских военнопленных и гражданских мужчин и женщин, которых они держали в пыточных.

15 марта 2024 года ООН опубликовала отчет о пыточных в России, в котором описала случаи пыток украинских военнопленных в нескольких местах лишения свободы в РФ.

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