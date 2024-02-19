Расстрел пленных в Авдеевке и Веселом. Лубинец: Делают вид, что берут в плен, и казнят

Дмитрий Лубинец (Фото - Facebook Дмитро Лубінець)

Омбудсман Дмитрий Лубинец отреагировал на видео с расстрелами украинских военных солдатами российской армии в Авдеевке и вблизи села Веселое Донецкой области, назвав действия российских военных казнью. Он отметил, что "российские солдаты делают вид, что берут в плен, и казнят безоружных защитников Украины".

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Лубинец сообщил, что в ходе мониторинга обнаружил сообщение о расстреле шести пленных защитников механизированной бригады Вооруженных Сил Украины на одной из позиций в Авдеевке.

"Защитники были тяжелоранены, не могли передвигаться самостоятельно и ждали эвакуации", – отметил он.

Омбудсман рассказал, что второй случай зафиксирован на видеозаписи с фрагментом убийства еще двух украинских воинов вблизи поселка Веселое Бахмутского района.

"На записи с камеры дрона видно, как во время штурма наших позиций солдат РФ стреляет в упор сначала в одного захваченного в плен военнослужащего ВСУ, а затем во второго", – детализировал он.

Лубинец убежден: российские оккупанты не желают оставлять живыми украинских бойцов.

"Подчеркиваю, казнь военнопленных – грубое нарушение норм международного гуманитарного права и Женевской конвенции об обращении с военнопленными. Это тяжкое международное преступление за которое будет суровое наказание", – добавил он.

Фото: ОГП

18 февраля утром российские оккупанты расстреляли двух украинских военнопленных на востоке. По данным военных, это произошло в полосе ответственности оперативно-стратегической группировки "Хортица".

Того же дня Украина начала расследование расстрела пленных ВСУ в Авдеевке и Веселом.

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