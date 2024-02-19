Розстріл полонених у Авдіївці та Веселому. Лубінець: Удають, що беруть у полон, і страчують
Омбудсман Дмитро Лубінець відреагував на відео із розстрілами українських військових солдатами російської армії в Авдіївці та поблизу села Веселе на Донеччині, назвавши дії російських військових стратою. Він наголосив, що "російські солдати роблять вигляд, що беруть у полон, і страчують беззбройних оборонців України".
Лубінець повідомив, що під час моніторингу виявив повідомлення про розстріл шести полонених оборонців механізованої бригади Збройних Сил України на одній з позицій в Авдіївці.
"Захисники були важкопоранені, не могли пересуватись самостійно та чекали на евакуацію", — зауважив він.
Омбудсман розповів, що другий випадок зафіксований на відеозаписі із фрагментом вбивства ще двох українських воїнів поблизу селища Веселе Бахмутського району.
"На записі з камери дрона видно, як під час штурму наших позицій солдат РФ стріляє впритул спочатку в одного захопленого у полон військовослужбовця ЗСУ, а потім у другого", — деталізував він.
Лубінець переконаний: російські окупанти не бажають залишати живими українських бійців.
"Наголошую, страта військовополонених — грубе порушення норм міжнародного гуманітарного права та Женевської конвенції про поводження з військовополоненими. Це тяжкий міжнародний злочин, за який буде суворе покарання", – додав він.
- 18 лютого вранці російські окупанти розстріляли двох українських військовополонених на сході. За даними військових, це сталося у смузі відповідальності оперативно-стратегічного угруповання "Хортиця".
- Того ж дня Україна почала розслідування розстрілу полонених ЗСУ в Авдіївці та Веселому.
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