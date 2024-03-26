РФ утримує в полоні понад 10 000 цивільних українців, понад 5600 стали жертвами тортур

Андрій Костін (Фото: Офіс генпрокурора)

Росія утримує понад 10 000 мирних українців у полоні, в кримінальних провадженнях встановлено понад 5600 людей, які постраждали від тортур окупантів. Про це повідомив генеральний прокурор Андрій Костін в інтерв'ю Інтерфакс-Україна.

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"Є різні цифри. Ми оцінюємо в десятки тисяч, більш як 10 000 точно. Говоримо тільки про тих, хто був примусово переселений, а не про тих, хто приймав таке рішення на власний розсуд", – відповів на запитання про кількість цивільних полонених Костін.

Генпрокурор заявив, що зараз у кримінальних впровадженнях ідентифіковано понад 5600 українців, які постраждали від катувань і жорстокого поводження з боку Росії. Він зауважив, що реальні цифри можуть бути значно більшими, оскільки перевіреної інформації з окупованих територій немає.

Костін зазначив, що на сьогодні задокументовано функціонування 164 катівень та інших місць насильницького утримання на територіях, які були під окупацією.

За словами генпрокурора, робота зі створення реєстру цивільних полонених ведеться на рівні уряду.

На його думку, з цього питання важливою була б резолюція Генасамблеї Організації Об'єднаних Націй, щоб можна було застосовувати "інші елементи комунікації та тиску на країну-агресора" для звільнення та повернення цивільних полонених в Україну.

5 жовтня 2023 року в ООН оприлюднили звіт, в якому йдеться про те, що російські окупанти застосовували сексуалізоване насильство щодо українських військовополонених і цивільних чоловіків та жінок, яких вони тримали у катівнях.

15 березня 2024 року ООН опублікувала звіт про катівні в Росії, в якому описала випадки катування українських військовополонених у декількох місцях позбавлення волі у РФ.

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