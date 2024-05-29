ГБР выяснило, что в Украине массово пытали заключенных. Вручены подозрения причастным

Божковская исправительная колония №16 (Фото: Защита заключенных Украины)

Государственное бюро расследований утверждает, что разоблачило масштабную систему пыток заключенных в разных регионах Украины. Четырем служебным лицам Божковской исправительной колонии №16 в Полтавской области вручили подозрения, передает пресс-служба правоохранительного органа.

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По данным следствия, жертвами пыток становились почти все, кто попадал в колонию. Новоприбывшим, в частности, угрожали поселением среди "отвергнутых обществом" заключенных и били до тех пор, пока не ломали волю и заставляли безоговорочно выполнять какие-либо указания, пишет ГБР.

Правоохранители смогли задокументировать, как в 2022 году осужденного пытали в течение часа. Все это, утверждает Госбюро расследований, сопровождалось "постоянным психологическим давлением". Расследование этого случая началось в 2023 году.

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С момента прибытия в колонию каждый из осужденных проходил жесткую процедуру приема, во время которой вновь прибывших осужденных заставляли убирать пол, снимая указанный процесс на видеокамеру, отмечают в ГБР.

Если человек отказывался выполнять это, его пытали: били руками, ногами, резиновыми дубинками, палками по разным частям тела, выкручивали руки и т.д. Правоохранители также задокументировали случай, когда осужденному нанесли более 200 ударов.

В распоряжении следствия также есть видеофайлы, на которых зафиксирован момент нанесения тяжких телесных повреждений одному из вновь прибывших узников Божковской исправительной колонии. Четверым ее чиновникам сообщили о подозрении по статье о пытках людей.

12 февраля 2024 года украинские правоохранители сообщили, что объявили подозрение офицеру Росгвардии, причастному к пыткам около 100 человек в аэропорту Гостомеля Киевской области в марте 2022 года. Один из потерпевших рассказал, что его бросили в яму к убитым, а затем пытали в морозильных камерах.

20 февраля стало известно об объявлении подозрения спецназовцу ГРУ, который захватывал Кинбурнскую косу и пытал людей.

18 апреля сообщалось, что в Украине будут заочно судить работника российской ФСБ, подозреваемого в пытках гражданских во время временной оккупации части Харьковской области. По данным прокуратуры, оккупант прибегал к спиливанию зубов напильником, ударам током и другим пыткам против мирных жителей.

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