Малюська – про катування у колонії на Полтавщині: Били тільки тих, хто не хотів працювати

Міністр юстиції заявив, що керівництво колонії, яке било людей, звільнили торік. Нове керівництво, за його словами, зробило місце "зразковим"

Фото: Денис Малюська/Facebook

Державне бюро розслідувань 29 травня вручило підозри чотирьом посадовцям Божковської виправної колонії №16 у Полтавській області, стверджуючи, що там катували в'язнів. Міністр юстиції Денис Малюська заявив у Facebook, що з липня 2023 року місце відбування покарання є "зразковим".

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За даними ДБР, жертвами тортур ставали майже всі, хто потрапляв до колонії. Новоприбулим, зокрема, погрожували поселенням серед "відторгнутих загалом" в’язнів та били доти, доки не ламали волю, й примушували беззаперечно виконувати будь-які вказівки.

Малюська заявив, що інформацію про катування людей у колонії Мін'юст отримав торік.

"Перша думка була, що вибивали гроші, але виявилось, що таким чином окремі співробітники намагались побороти злочинну ієрархію: злочинці на високих позиціях в ієрархії не працюють і бояться втратити свій статус, якщо почнуть працювати. Їх били, щоб ті взяли швабру і почали прибирати", – написав міністр.

За його словами, відомство до останнього не знало імен тих, хто бив людей, але для ухвалення управлінських рішень вистачило і того, що було. Влітку 2023 року все керівництво Божковської колонії звільнили.

"Нові керівники колонії одразу ж у липні 2023 року отримали вказівку зробити колонію зразковою. Що, власне, і відбулось. Особисто у цьому щойно переконався, поговорив із засудженими та оглянув територію", – заявив Малюська.

Фото: Денис Малюська/Facebook

Фото: Денис Малюська/Facebook

Фото: Денис Малюська/Facebook

Правоохоронці змогли задокументувати, як у 2022 році засудженого катували протягом години. Все це, стверджує ДБР, супроводжувалося "постійним психологічним тиском". Розслідування цього випадку почалось у 2023 році. У розпорядженні слідства також є відеофайли, на яких зафіксований момент завдання тяжких тілесних ушкоджень одному з новоприбулих в’язнів колонії.

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