Омбудсман: Ексначальник колонії, де катували в'язнів, отримав 400 000 грн премії

Дмитро Лубінець заявив, що експосадовцю виплатили премії в розмірі 400% від посадового окладу "за особливі досягнення в роботі"

Божківська виправна колонія №16 (Фото: Захист ув'язнених України)

Колишній начальник Божківської виправної колонії у Полтавській області, де, як з'ясували правоохоронці, катували ув'язнених, при звільненні отримав премію та інші виплати на 400 000 грн. Про це повідомив уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець.

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За словами омбудсмана, він ініціював вивчення службової документації про діяльність колонії в Департаменті з питань виконання кримінальних покарань Мін'юсту. Одночасно з цим відомство розпочало службове розслідування за фактами катувань ув'язнених.

Офіс омбудсмана встановив, що у липні 2023 року начальника Божківської виправної колонії звільнили за власним бажанням, не чекаючи на остаточні висновки розслідування. Йому виплатили премії в розмірі 400% від посадового окладу "за особливі досягнення в роботі" й інші гроші на загальну суму майже 400 000 грн.

"Надалі у грудні 2023 року екскерівник цієї установи спромігся отримати рішення про встановлення йому максимального рівня пенсії", – додав Лубінець.

Він доручив слідчим Державного бюро розслідувань з'ясувати, чому колишнього начальника колонії "безпідставно та незаконно" преміювали.

29 травня 2024 року ДБР вручило підозри чотирьом посадовцям Божковської виправної колонії №16 у Полтавській області, стверджуючи, що там катували в'язнів.

Правоохоронці змогли задокументувати, як у 2022 році засудженого катували протягом години. Все це, стверджує ДБР, супроводжувалося "постійним психологічним тиском". Розслідування цього випадку почалось у 2023 році.

Міністр юстиції Денис Малюська заявив, що з липня 2023 року місце відбування покарання є "зразковим".

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