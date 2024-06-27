Катував та принижував засуджених: ДБР вручило підозру посадовцю колонії на Прикарпатті

Коломийська виправна колонія (Фото: Україна кримінальна)

Державне бюро розслідувань вручило підозру працівнику оперативного відділу Коломийської виправної колонії на Прикарпатті, стверджуючи, що той систематично катував та принижував засуджених.

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За даними слідства, посадовець відповідав за оперативну ситуацію в колонії для запобігання можливим злочинам чи провокаціям. Однак, за оперативними даними ДБР, він нерідко застосовував силу, щоб дізнатись у засуджених ту чи іншу інформацію.

Правоохоронці, зокрема, задокументували, як підозрюваний бив та принижував двох засуджених, з яких хотів "витягнути" інформацію, як до колонії потрапляють наркотики.

Коли чоловіки відмовились розповідати, він почав бити їх по різних частинах тіла, паралельно вигукуючи нецензурні слова та образи. Катування та образи тривали кілька годин, зазначає ДБР.

Йому вручили підозру в катуванні. Якщо провину чоловіка доведуть у суді, він може сісти у тюрму до 12 років.

29 травня 2024 року ДБР вручило підозри чотирьом посадовцям Божковської виправної колонії №16 у Полтавській області, стверджуючи, що там катували в'язнів.

Правоохоронці змогли задокументувати, як у 2022 році засудженого катували протягом години. Все це, стверджує ДБР, супроводжувалося "постійним психологічним тиском". Розслідування цього випадку почалось у 2023 році. У розпорядженні слідства також є відеофайли, на яких зафіксований момент завдання тяжких тілесних ушкоджень одному з новоприбулих в’язнів колонії.

Міністр юстиції Денис Малюська наступного дня відвідав колонію та заявив, що зараз там "все добре" і "били тільки тих, хто не хотів працювати".

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