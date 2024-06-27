Пытал и унижал осужденных: ГБР вручило подозрение чиновнику колонии в Прикарпатье

Правоохранители задокументировали, как мужчина в течение нескольких часов избивал и унижал осужденных

Коломыйская исправительная колония (Фото: Украина криминальная)

Государственное бюро расследований вручило подозрение работнику оперативного отдела Коломыйской исправительной колонии в Прикарпатье, утверждая, что тот систематически пытал и унижал осужденных.

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По данным следствия, чиновник отвечал за оперативную ситуацию в колонии для предотвращения возможных преступлений или провокаций. Однако, по оперативным данным ДБР, он нередко применял силу, чтобы узнать у осужденных ту или иную информацию.

Правоохранители, в частности, задокументировали, как подозреваемый избивал и унижал двух осужденных, из которых хотел "вытащить" информацию, как в колонию попадают наркотики.

Когда мужчины отказались рассказывать, он начал избивать их по разным частям тела, параллельно выкрикивая нецензурные слова и оскорбления. Пытки и оскорбления длились несколько часов, отмечает ГБР.

Ему вручили подозрение в пытках. Если вину мужчину докажут в суде, он может сесть в тюрьму до 12 лет.

29 мая 2024 года ГБР вручило подозрения четырем должностным лицам Божковской исправительной колонии №16 в Полтавской области, утверждая, что там пытали заключенных.

Правоохранители смогли задокументировать, как в 2022 году осужденного пытали в течение часа. Все это, утверждает ГБР, сопровождалось "постоянным психологическим давлением". Расследование этого случая началось в 2023 году. В распоряжении следствия также есть видеофайлы, на которых зафиксирован момент нанесения тяжких телесных повреждений одному из вновь прибывших узников колонии.

Министр юстиции Денис Малюська на следующий день посетил колонию и заявил, что сейчас там "все хорошо" и "били только тех, кто не хотел работать".

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