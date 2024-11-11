ОГП: В Черкасской и Хмельницкой областях наибольший процент прокуроров с инвалидностью

Иллюстративное фото: ОГП

В двух областях Украины зафиксировано значительное превышение доли прокуроров с инвалидностью по отношению к общей численности сотрудников. Об этом сообщил Офис генерального прокурора.

ОГП продолжает служебное расследование возможных злоупотреблений прокуроров во время получения групп инвалидности, которое охватывает все регионы, спецпрокуратуры и центральный аппарат.

По состоянию на 11 ноября в органах прокуратуры всех уровней насчитывается 523 прокурора, имеющих инвалидность. Этот показатель составляет менее 6% общей численности прокуроров и не превышает 10% по прокуратурам. Значительное превышение этого процента наблюдается в прокуратурах Хмельницкой (29%) и Черкасской областей (27%).

Двум прокурорам установлена I группа инвалидности, 328 – II группа и 193 – III группа. Среди них 348 или 67% – мужчины, 175 или 33% – женщины.

386 прокуроров или 74% получили первоначальное решение Медико-социальной экспертной комиссии об установлении инвалидности в период до 2022 года.

В ведомстве отметили, что прокуроры с I или II группой инвалидности имеют право на назначение пенсии в размере пенсии за выслугу лет при наличии соответствующего 10-летнего стажа.

229 прокуроров или около 70% от числа имеющих I и II группы получают пенсию на таких основаниях. Почти половина от общей суммы пенсий, выплачиваемая этим работникам ежемесячно, приходится на органы прокуратуры Черкасской и Хмельницкой областей.

Действующим законодательством МСЭК обязаны присылать по месту работы лица с инвалидностью уведомления о группе инвалидности и причины ее установления. В то же время, такие сообщения в органы прокуратуры поступали только в единичных случаях (в настоящее время установлено только 10 таких случаев).

16 октября Бутусов опубликовал расследование, в котором утверждал, что почти все прокуроры Хмельницкой области оказались инвалидами второй группы – согласно решению главного врача МСЭК Татьяны Крупы. Ее ранее арестовали по подозрению в незаконном обогащении.

Вечером 22 октября президент Зеленский сообщил о проведении заседания СНБО – принято решение, предусматривающее ликвидацию МСЭК с 31 декабря 2024 года.

Отдельно в СНБО рассмотрели ситуацию в системе органов прокуратуры – докладывал тогдашний генпрокурор Костин. По результатам заседания Зеленский заявил, что необходима политическая ответственность чиновника – тот впоследствии сообщил, что увольняется.