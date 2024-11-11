ОГП: У Черкаській та Хмельницькій областях найбільший відсоток прокурорів з інвалідністю

Ілюстративне фото: ОГП

У двох областях України зафіксоване значне перевищення частки прокурорів з інвалідністю щодо загальної чисельності співробітників. Про це повідомив Офіс генерального прокурора.

ОГП продовжує службове розслідування щодо можливих зловживань прокурорів під час отримання груп інвалідності, яке охоплює всі регіони, спецпрокуратури та центральний апарат.

Станом на 11 листопада в органах прокуратури усіх рівнів налічується 523 прокурори, які мають інвалідність. Цей показник становить менш як 6% від загальної чисельності прокурорів і не перевищує 10% по прокуратурах. Значне перевищення цього відсотку спостерігається в прокуратурах Хмельницької (29%) та Черкаської областей (27%).

Двом прокурорам встановлено І групу інвалідності, 328 – II групу та 193 – III групу. Серед них 348 або 67% – чоловіки, 175 або 33% – жінки.

386 прокурорів або 74% – отримали первинне рішення Медико-соціальної експертної комісії про встановлення інвалідності в період до 2022 року.

У відомстві зазначили, що прокурори з I або II групою інвалідності мають право на призначення пенсії в розмірі пенсії за вислугу років за наявності відповідного 10-річного стажу.

229 прокурорів або близько 70% від числа тих, хто має І та II групи, отримують пенсію на таких підставах. Майже половина від загальної суми пенсій, що виплачується цим працівникам щомісяця, припадає на органи прокуратури Черкаської та Хмельницької областей.

Чинним законодавством МСЕК зобовʼязані надсилати за місцем роботи особи з інвалідністю повідомлення щодо групи інвалідності та причини її встановлення. Водночас такі повідомлення до органів прокуратури надходили лише у поодиноких випадках (наразі встановлено лише 10 таких випадків).

16 жовтня Бутусов опублікував розслідування, в якому стверджував, що майже всі прокурори Хмельниччини виявились інвалідами другої групи – згідно з рішенням головної лікарки МСЕК Тетяни Крупи, яку раніше заарештували за підозрою в незаконному збагаченні.

Ввечері 22 жовтня президент Зеленський повідомив про проведення засідання РНБО – ухвалено рішення, яке передбачає ліквідацію МСЕК із 31 грудня 2024 року.

Окремо на РНБО розглянули ситуацію в системі органів прокуратури – доповідав тодішній генпрокурор Костін. За результатами засідання Зеленський заявив, що необхідна політична відповідальність чиновника – той згодом повідомив, що звільняється.