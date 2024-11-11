У МСЕК та обласних прокуратурах проходять обшуки через зловживання під час отримання інвалідності
Слідчі дії (Фото: ОГП)

У межах розслідування фактів неправомірного отримання інвалідності посадовцями проходять обшуки у працівників Медико-соціальних експертних комісій, у лікарських установах, де могли бути видані незаконні довідки та рішення, а також у прокуратурах кількох областей. Про це повідомив Офіс генерального прокурора.

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У відомстві зазначили, що ці заходи є частиною боротьби з корупцією та зловживанням службовим становищем в органах прокуратури та системі МСЕК.

Кримінальне провадження розслідується за ч. 4 ст. 27, ч. 2 ст. 358, ч. 4 ст. 358, ч. 3 ст. 369 Кримінального кодексу України.

Обшуки проводяться у кількох обласних прокуратурах, лікарнях та МСЕК, де були виявлені факти видачі довідок з ознаками фальсифікацій. Вилучено медичну документацію та особові справи.

Триває робота зі встановлення ланцюгів причетних осіб. Слідчі дії включають допити свідків та перевірку правомірності медичних висновків, на підставі яких було встановлено групи інвалідності. Інших деталей в прокуратурі не навели.

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