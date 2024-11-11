Заступницю голови Львівської обласної МСЕК підозрюють у приховуванні мільйонних статків

Фото: ДБР

Державне бюро розслідувань вручило підозру високопосадовиці Львівської обласної медико-соціальної експертної комісії. Її викрили на декларуванні неправдивої інформації на мільйони гривень, пише пресслужба ДБР. За даними співрозмовника LIGA.net у правоохоронному органі, йдеться про Руслану Іваночко — заступницю керівника Львівського обласного МСЕК.

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За даними слідства, Іваночко не вказала в декларації за 2023 рік, що користується автомобілями BMW X5 і Mercedes GLE, оформленими на родичів. Загальна вартість цих машин — майже 6 млн грн. Також вона "орендує" паркомісце у своєму будинку, з'ясували правоохоронці.

Посадовицю підозрюють у декларуванні неправдивої інформації. Стаття передбачає до двох років ув’язнення. Їй вже вручили клопотання про заставу та відсторонення від посади.