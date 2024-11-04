У Раді зареєстровано урядовий законопроєкт про ліквідацію МСЕК: що в документі

Верховна Рада (Фото: пресслужба парламенту)

У понеділок, 4 листопада, у Верховній Раді зареєстрували урядовий законопроєкт про ліквідацію в Україні Медико-соціальних експертних комісій. Про це йдеться у картці законопроєкту №12178 на сайті парламенту.

Згідно з інформацією на сайті ВРУ, законопроєкт уже передали на розгляд Комітету з питань здоров'я нації, медичної допомоги та медичної страховки.

Постійний представник Кабінету міністрів у ВРУ Тарас Мельничук повідомив, що законопроєкт спрямований на створення нормативно-правових засад щодо зміни підходів до проведення оцінки визначення потреб і механізму їх забезпечення для осіб з обмеженням повсякденного функціонування та реформування системи МСЕК.

Проєктом закону пропонується внести зміни до низки законодавчих актів, зокрема, до Основ законодавства України про охорону здоров'я, законів "Про реабілітацію у сфері охорони здоров'я", "Про основи соціальної захищеності осіб з інвалідністю в Україні", "Про реабілітацію осіб з інвалідністю в Україні", "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту" й інших.

Законопроєктом пропонується:

→ замінити застарілу систему МСЕК на оцінювання повсякденного функціонування особи, що сприятиме більш ефективному проходженню медичної експертизи, та, за наявності для того підстав, надаватиме механізми для юридичного захисту на стадіях можливого оскарження рішень;

→ встановити, що оцінювання повсякденного функціонування особи проводиться відповідними експертними комісіями, що формуються в кластерних і надкластерних закладах охорони здоров’я, і члени яких несуть цивільну, адміністративну та кримінальну відповідальність;

→ закріпити перелік функцій експертних комісій та віднести до них, зокрема, встановлення групи інвалідності, направлення особи на додаткове обстеження, планування та проведення повторного обстеження тощо;

→ встановити, що медичний висновок про тимчасову непрацездатність формується на весь період тривалості стану, що призводить до тимчасової втрати працездатності;

→ встановити правила формування індивідуальної програми реабілітації особи з інвалідністю та вимоги до змісту, що матиме чотири розділи: результат оцінювання повсякденного функціонування особи; індивідуальний план надання соціальних послуг; індивідуальна освітня траєкторія; індивідуальний план працевлаштування тощо.

22 жовтня повідомлялося, що МСЕК планують ліквідувати до кінця 2024 року.

25 жовтня стало відомо, що уряд перегляне пенсії посадовців і висновки МСЕК на тлі скандалів із хабарництвом. Затверджено відповідний план.

29 жовтня голова Верховного Суду заявив, що у керівників МСЕК можуть конфіскувати кошти, які вони отримали як хабар.

29 жовтня Рада ухвалила закон, який змінює процедуру проходження медкомісії.